Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı

Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Susam, Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olmuş durumda. Özellikle Japonlar, Muğla'nın özel sarı susamına büyük bir ilgi gösteriyor.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 1

Susam, pideye karakteristik bir tat katarak başlayıp, simitten tavuk yemeklerine, tahinli börekten kurabiyeye kadar geniş bir yelpazede kullanılan gıda ürünlerine lezzet katan önemli bir bileşen.

Ula Gökova Bölgesi'nde yetiştirilen özel sarı susam, benzersiz aroması, eşsiz kokusu ve doyurucu tadıyla öne çıkarak başta Japonya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Japonlar, bu sarı susamı geleneksel yemekleri olan suşi ve salatalarda değerlendirerek lezzet katıyorlar.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 2

Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında %62'lik bir artışla 124,5 milyon dolara yükseltti. Ülkenin susam ihracatındaki yeni hedefi ise 250 milyon dolar olarak belirlendi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, susamın içinde bulunduğu tüm yiyeceklere ayrı bir aroma ve lezzet kattığını belirterek, Türkiye'nin susam ihracatının 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde %195'lik bir artışla 6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 3

JAPONLAR KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR

Türkiye’de yetişen susamın çok kaliteli olduğunu anlatan Öztürk, “Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor. Japonya’ya 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye Geneli susam ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170’lik artışla 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara ilerledi.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 4

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenen Foodex Fuarı’na info stand ile katıldık. Fuarda tadım etkinliklerimiz kapsamında ziyaretçilere susam paneli tavuk tadımı yaptırdık ve büyük beğeni aldık. Türkiye olarak susamda dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundayız. Dünya susam ticaretine yön veriyoruz. 2024 yılında susam ihracatımızın 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 5

Türkiye, 2024 yılının ocak-şubat döneminde 19,6 milyon dolarlık susam ihraç etmişken, bu ihracatın Susam ihracatında Polonya, Irak ve Almanya öne çıktı. Türkiye’den 2023 yılında yapılan susam ihracatında Polonya 9 milyon 164 bin dolarlık tutarla lider olurken, zirvenin ortağı Irak’a 7,7 milyon dolarlık susam ihraç ettik. Almanya Türkiye’den 3,2 milyon dolarlık susam talep ederken, Yunanistan’a 2,6 milyon dolar, Romanya’ya 2,5 milyon dolar, İsrail’e 2,4 milyon dolar, Japonya’ya 2,3 milyon dolar susam ihraç edildi.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 6

SARI SUSAMIN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDASI VAR

Sarı susamın sağlık üzerinde birçok faydası bulunuyor:

- Protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir kaynaktır. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve B vitaminleri bakımından zengindir.

- İçerdiği yağlar, özellikle omega-6 ve omega-9 yağ asitleri, kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Bu yağlar, kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve kalp-damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 7

- Sarı susam, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır. Bu mineraller, kemik sağlığının korunması ve güçlenmesi açısından önemlidir. Özellikle kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

- Fitosteroller içerir, bu da antioksidan özellikler taşıdığı anlamına gelir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle mücadele ederek hücresel hasarı önleyebilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 8

- İçerdiği E vitamini ve çinko gibi besin maddeleri, cilt sağlığını destekler ve saç sağlığı için olumlu etkiler sağlayabilir.

- Yüksek lif içeriği sindirim sistemi sağlığını destekler. Lif, sindirim sürecini düzenler, sindirim sistemi sağlığını korur ve kabızlık riskini azaltır.

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Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı 9

- Bazı araştırmalar, sarı susam tüketiminin kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir, bu nedenle diyabetik bireyler için de potansiyel faydaları olabilir.

- Yüksek lif içeriği tokluk hissini artırabilir ve bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Ancak, herhangi bir gıda maddesinde olduğu gibi, sarı susamın tüketimi dengeli olmalıdır. Aşırı tüketim bazı yan etkilere neden olabilir, özellikle susam alerjisi olan kişilerin dikkatli olması önemlidir.

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