Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı

Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında %62'lik bir artışla 124,5 milyon dolara yükseltti. Ülkenin susam ihracatındaki yeni hedefi ise 250 milyon dolar olarak belirlendi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, susamın içinde bulunduğu tüm yiyeceklere ayrı bir aroma ve lezzet kattığını belirterek, Türkiye'nin susam ihracatının 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde %195'lik bir artışla 6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldiğini açıkladı.

