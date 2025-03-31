Türkiye'de üretiliyor stresi bitiriyor ödemi atıyor. Ruslar ve Iraklılar hapur hupur yiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadı başladı. Çileğin kilosu yurt içinde 90, yurt dışına ise 110 liradan alıcı buluyor. Ruslar ve Iraklılar kapıştığı çilek şişkinliğe neden olan ödemlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca stresi de azaltıyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde çilek hasadı başladı. Lezzetiyle öne çıkan Silifke çileği, hem yurt içi hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Faydalarıyla da dikkat çekiyor.

İLK HASADI YAPILDI

Türkiye’nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde sezonun ilk çilek hasadı yapıldı.

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Açık arazide 5 bin dönüm, sera ve topraksız tarımda ise 2 bin dönüm alanda üretim gerçekleştirilen ilçede, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, ürünlerin yurt içinde 90, yurt dışında ise 110 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Özellikle Irak ve Rusya pazarlarında büyük talep gören Silifke çileği, lezzetiyle ihracatçıların gözdesi oldu.

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HER DERDE DEVA

Rusya’nın Krasnodar bölgesine uçak kargoyla sevkiyata başlandığını belirten Kaynar, ilerleyen günlerde Moskova’ya da gönderim yapılacağını ifade etti. Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılan Silifke çileği, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor.

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Uzmanlara göre çilek, ödem atıcı ve metabolizma hızlandırıcı özellikleriyle biliniyor. Aynı zamanda stres ve depresyona iyi geliyor, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önlüyor.

Potasyum bakımından zengin olması nedeniyle böbrek taşlarının düşmesine yardımcı oluyor. Cildi nemlendiren ve bağışıklık sistemini güçlendiren çilek, mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu etki sağlıyor.

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