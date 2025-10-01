Türkiye’de yapay zekayı kimlerin kullandığı ortaya çıktı: TÜİK ilk kez açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yapay Zeka İstatistikleri 2025” bültenini yayımladı. İlk kez resmi istatistik olarak sunulan veriler, girişimlerde ve bireylerde yapay zeka kullanımına ışık tuttu.

2021’de yüzde 2,7 olan yapay zeka kullanan girişim oranı, 2025’te yüzde 7,5’e yükseldi. Çalışan sayısına göre bakıldığında, 250 ve üzeri çalışanı olan firmaların yüzde 24,1’i, 50-249 çalışanı olanların yüzde 9,6’sı ve 10-49 çalışanı olanların yüzde 6,6’sı yapay zeka teknolojilerini kullandığını bildirdi.

Yapay zekayı en fazla kullanan sektör ise yüzde 47,1 ile bilgi ve iletişim oldu. Bu alanı yüzde 21,1 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 15,2 ile bilgisayar ve iletişim araçları onarımı takip etti.

GİRİŞİMLERDE YAPAY ZEKA KULLANIM AMAÇLARI

Girişimlerin yapay zekadan yararlanma amaçları arasında ilk sırada yüzde 46,5 ile pazarlama ve satış yer aldı. Bunu, üretim veya hizmet süreçleri (yüzde 41,1), Ar-Ge veya yenilik (yüzde 41,0) ve işletme yönetimi (yüzde 40,0) izledi. Muhasebe ve finans yönetiminde kullanım oranı yüzde 33,7, bilişim güvenliğinde yüzde 22,6, lojistik faaliyetlerde ise yüzde 13,6 oldu.

Yapay zeka kullanmayan girişimlerin yüzde 9’u ise yakın gelecekte bu teknolojiyi kullanmayı düşündüğünü belirtti. Kullanılmama sebeplerinde en yüksek oran yüzde 74,2 ile uzmanlık eksikliği, ardından yüzde 67,4 ile yüksek maliyetler geldi.

BİREYLERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI

2025 yılında bireylerin yüzde 19,2’si üretken yapay zeka kullandığını bildirdi. Erkeklerin kullanım oranı yüzde 19,4, kadınların oranı yüzde 18,8 oldu.

Yaş grupları bazında yapay zekayı en fazla 16-24 yaş grubu (yüzde 39,4) kullandı. Bu grubu yüzde 30 ile 25-34 yaş grubu, yüzde 15,5 ile 35-44 yaş grubu takip etti. Kullanım oranı en düşük grup ise yüzde 65-74 yaş aralığı oldu.

EĞİTİM DÜZEYİ ETKİSİ

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 36,1’i yapay zeka kullandığını belirtirken, lise mezunlarında bu oran yüzde 22,8, ortaokul mezunlarında yüzde 17,2, ilkokul mezunlarında ise yüzde 2,2 olarak kaydedildi.

Cinsiyet farkında dikkat çekici bir durum da görüldü: İlkokul mezunlarında erkekler daha yüksek kullanım oranına sahipken, lise ve yükseköğretimde kadınların oranı erkekleri geçti.

BİREYLERDE YAPAY ZEKA KULLANIM AMAÇLARI

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 79,7’si bu teknolojiyi özel amaçlarla kullandı. Mesleki amaçlarla kullanım oranı yüzde 33,8, örgün eğitim için kullanım ise yüzde 31,4 olarak kaydedildi. Kadınlarda eğitim amaçlı kullanım oranı erkeklerin üzerinde çıktı.

Yapay zeka kullanmayan bireylerin en yaygın gerekçesi ise yüzde 63,3 ile “ihtiyaç duymama” oldu. Bunu yüzde 18,7 ile “nasıl kullanılacağını bilmemek” ve yüzde 12,4 ile “varlığından haberdar olmamak” takip etti.