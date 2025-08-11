Türkiye’de yayın yapan kanal bütün olarak satılacak! Tarih ve detayları açıklandı… Kayyum atanmıştı…

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un Türkiye’deki televizyon kanalı Flash Haber TV, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından satışa çıkarıldı. TMSF, Flash Haber TV’yi bir bütün olarak tek kişiye satışını gerçekleştirecek. Satışa dair tarih ise belli oldu.

SATIŞ İÇİN 84 MİLYON TL İSTENİYOR

Flash Haber TV için istenilen para tutarı 84 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye girmek için ise 8 milyon 400 bin TL tutarında teminat alınacağı aktarıldı.

17 EYLÜL’DE SATIŞA ÇIKACAK

Flash Haber TV’nin satışı 17 Eylül’de gerçekleşecek.

AÇIKLAMADA NELER SÖYLENDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘’Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.’

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis soruşturmasında BankPozitif, Payfix ödeme kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un şirketlerine ise kayyum atanmıştı.