Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu. Resmen açıkladı

Ereğli Demir Çelik’in ortaklarından Erdemir Madencilik San Tic. A.Ş şirketinin Sivas’ta bir maden sahasında altın madeni bulduğunu açıkladı.
Olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlandığı ifade edildi.
Ereğli Demir Çelik, KAP’a açıklama yayınladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır.
Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir.