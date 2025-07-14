Türkiye'de yeni dönemi başlatacak tarih belli oldu! Yandaş medya duyurdu... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın kulis bilgisine göre; kabinede perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceğini iddia etti.

KIZILCAHAMAM’DA GÖZLER KABİNEDE

AKP’nin 22 yıllık iktidarlık dönemi son yerel seçimde sona ermişti. Seçim yenilgisinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe teşkilatlarında büyük değişime gitmişti. MYK’da bile yarı yarıya değişim gerçekleşmişti. Son olarak kabine revizyonu ise gündeme gelmeye devam ediyor. AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda ise kabine için kader ağlarının örüleceği ise konuşuluyordu.

“BAZI KULİS BİLGİLERİ ALDIM”

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ise kabine kulisine ilişkin en çarpıcı iddiaları canlı yayında aktardı. Kulislerin hareketlendiğini belirten Sözcan, “Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı. Bu hafta içerisinde bazı hareketlilikler olabilir. Bazı kulis bilgileri aldım, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmem. Bazen bize gelen kulis bilgileri doğru çıkmayabiliyor tabii ki" dedi.

“PERŞEMBEYE KADAR BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR”

Bu hafta için bir tarih veren Sözcan, “Ancak perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı'nın tamamen takdirinde olan bir konu” ifadelerine yer verdi.