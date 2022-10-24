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Türkiye'de yeni bir lig kuruldu

Türkiye Ragbi Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yapılan iş birliği sonucu Beyzbol5 Ligi'nin kurulduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 23:30
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Türkiye'de yeni kurulan lig resmen açıklandı

Türkiye'de yeni bir lig kuruldu
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Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Beyzbol5 Gençlik Merkezleri Ligi kulüplerinin gençlik merkezleri takımlarından seçildiğini belirtti.

Milli takımı da gençlik merkezi liginde başarı gösteren sporculardan oluşturduklarını anlatan Pazan, "Öncelikle bakanlığımızın Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Karkınçam'a Beyzbol5 Ligi'ne olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu branşta da ülkemiz adına önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Beyzbol5 hem saha olarak hem oyun materyali olarak hızlıca organize edilebilen bir yapıya sahip. Oyunun bu avantajı sayesinde ve gençlik merkezlerimizin de ilgisinden dolayı kısa zamanda büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beyzbol5'in dünyada yeni gelişen, potansiyeli yüksek bir branş olduğuna dikkati çeken Pazan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak olan gençlik olimpiyatlarında yer almak. Tabii önce ilk sınavımız, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası. Burada ilk 2'ye girerek Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ülkemizi bu branşta en iyi şekilde temsil edip, şampiyonluklarla dönmek istiyoruz."

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