Türkiye’de yer alan Avrupa’nın en büyük ahşap binası 126 yıl sonra otel oluyor!

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 2. büyük ahşap binası olan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi, Fener Rum Patrikhanesi tarafından otel yapılmaya karar verildi. 60 yıldır kullanılmadığı için bina harabe olarak kalmıştı.

126 YIL ÖNCE AÇILMIŞTI

Dünyaca ünlü Fransız mimarlarından Alexandre Vallaury tarafından yapılan 1899’da tamamlanan bina Osmanlı yönetimi tarafından ruhsat verilmeyince satışa çıkarılmıştı. Dönemin zengin Rum ailelerinden Zafiri’ler 246 bin 650 İngiliz sterlini karşılığında binayı satın alıp, Patrikhane’ye bağışlamıştı. Sultan 2. Abdülhamid’in izniyle 1903’te yetimhane olarak açılan bina, faaliyetini 1964 yılına kadar faaliyet gösterdi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Yıllardır çökmek üzere olan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi için Patrik Bartholomeos başkanlığında Fener’de toplanan patrikhanenin karar organı Sen Sinod Meclisi, zaman içinde büyük hasar görerek harabeye dönüşen ve yıkılma tehlikesi bulunan yetimhanenin geleceğini görüştü. Hürriyet’te yer alan habere göre; Toplantıdan sonra yapılan açıklamada birçok girişim ve sayısız uğraşı maalesef sonuçsuz kaldığı belirtirken, Büyükada’nın mimari ve sosyal karakterine uygun, çevreye özen göstererek ekolojik bina standartlarına uyumlu turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli girişimlerde bulunulması hususunda karar verildiği aktarıldı. Heyet tarafından somut adımlar atılacağı belirtildi.

OTEL YAPILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Kathimerini gazetesine göre, yetimhane binasının uzun yıllar için kiralanması bekleniyor. Binayı kiralayacak şirket, aynı zamanda otele dönüştürülmesi masraflarını da karşılayacak. Yetimhanenin Türk, Yunan ve turizm şirketleri ortaklığında bir konsorsiyum tarafından kiralanması ihtimalinin de olduğu aktarıldı.

BAKANLIĞA ONAY DAHA GİTMEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgide ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yetimhaneyi Patrikhane’ye devretti. Orada yapılacak inşaat işlemleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ve onayı gerekiyor. Patrikhane’nin henüz kurula projeyi sunmadığı belirtildi.