Türkiye'de yerden yere vuruyorlardı. Farioli Beşiktaş'a 4 atınca her şeyi bilen spor yazarları sus pus oldu

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi.

Johan Cyruff Arena’da oynanan karşılaşmada Farioli’nin öğrencileri siyah-beyazlıları 4-0 mağlup etti. Ajax’a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Marcel Godtz ve 55. dakikada Taylor attı.

TÜRKİYE'DE HEDEF TAHTASINA OTURTULMUŞTU

Ligimizde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’da teknik direktörlük yapan Farioli iyi sonuçlar almasına rağmen kendi futbolunu oynatmak istemesi ve geriden oyun kurması nedeniyle hedef tahtasına oturtulmuştu Her şeyi bildiğini sanan spor yazarları tarafından sert eleştiriler ve lobi oyunlarına maruz kalan Farioli takımdan gönderilmişti.

BEŞİKTAŞ'A 4 ATINCA SUS PUS OLDULAR

Aynı oyun tarzı ile Avrupa’da yükselişe geçen Farioli’nin Beşiktaş karşısında aldığı sonucun ardından Türkiye’nin sözde spor yazarları bu sefer sus pus vaziyette köşelerine çekildi.

DEL BOSQUE'YE DE "YENİKÖY KASABI" DEMİŞLERDİ

Yine aynı spor yazarları İspanya ile Avrupa Şampiyonası kazandıktan sonra Beşiktaş’ın başına geçen Del Bosque için “Yeniköy Kasabı” lakabını takmış ve takımdan gönderilmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Yine aynı oyunların kurbanı olan Del Bosque 2005 yılının Ocak ayında takımdan gönderilmişti.

Yaşanan ayrılıktan yıllar sonra konuya ilişkin konuşan dönemin Beşiktaşlı futbolcuları Yıldırım Demirören'in Del Bosque'yi takımdan göndermek istemediğini ancak camiadan baskıya uğradığını ifade etmişti.