Türkiye'de yerli ve milli tüfekler 1500 TL'ye satılacak! Devlet garantisi var

Türkiye’de kamu kurumlarının ihale yoluyla gerçekleştirdiği varlık satışlarına bir yenisi eklendi. Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarla birlikte 564 adet ikinci el yivsiz av tüfeğini satışa sundu.

Toplam muhammen bedeli 864 bin TL olan tüfekler, tanesi yaklaşık 1500 TL’ye denk geliyor. İhale, avcılıkla ilgilenenler ve silah sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Taşıt Kanunu gereğince, devletin ekonomik ömrünü doldurmuş varlıkları ihale yoluyla satılıyor. Genellikle araç ve gereç satışlarıyla bilinen bu ihalelerde, yivsiz av tüfeklerinin yer alması alışılmadık bir durum. Tüfeklerin yerli üretim olduğu belirtilirken, ikinci el olmalarına rağmen devlet garantisi altında satışa sunulması güven veriyor.

KİMLER KATILABİLİR

İhaleye, yivsiz tüfek sahibi olma şartlarını karşılayan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabiliyor. Katılım için kimlik bilgileri ve gerekli belgelerle başvuru yapılması gerekiyor. İhale, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan 564 tüfek, yivsiz av tüfeği kategorisinde yer alıyor. Bu tüfekler, genellikle avcılık ve sportif atıcılıkta kullanılıyor. Detaylı teknik özellikleri ihale dokümanlarında açıklanacak.

İHALE SÜRECİ

İhale, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulacak tarihte yapılacak. Başvurular, müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden veya bizzat Hisar Emlak Müdürlüğü’ne yapılarak tamamlanacak.