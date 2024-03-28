Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı

Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı
Kaynak: DHA
Mersin’de yetiştirilen örtü altı şeftali ve nektarinlerin hasat zamanı geldi. Bu lezzetli meyveler, kilosu 300 lira olarak Rusya, Almanya ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 1

Erkenci cins şeftalilerin hasadına Mersin’de başlandı. Yüksek verimle üreticilerin yüzünü güldüren bu meyveler, dikkatle toplanıp paketlendikten sonra dünya geneline gönderiliyor.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 2

Şeftalinin kilosu 300 liradan satışa sunuluyor. Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz’e göre, Türkiye’nin şeftali üretiminin yüzde 17’si Mersin’de gerçekleşiyor.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 3

Türkiye genelinde üretim 1 milyon tonu aşarken, bunun yüzde 25’i ihracat için ayrılıyor. Geçen yıl Mersin’de 200 bin ton şeftali ve nektarin üretildi ve bunun yaklaşık 100 bin tonu ihraç edildi.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 4

Erkenci üretim ve ihracatta öncü olan Mersin, bu yıl 250 bin ton üzerinde bir üretim bekliyor. Bölgede, özellikle şeftali ve nektarin gibi sert çekirdekli meyvelere olan ilgi artıyor ve üreticiler hem verim hem de fiyat konusunda memnun.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 5

Gürbüz, dünya genelinde şeftali bulmanın zor olduğunu, ancak Mersin’in erken hasat avantajına sahip olduğunu belirtiyor. Güney yarım kürede hasat sona ererken, Kuzey yarım kürede ilk hasat Türkiye’de başlıyor.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 6

İspanya’nın bile Türkiye’den 20 gün sonra hasata başlayacağını ifade ediyor. Subtropikal iklimin avantajlarından faydalanan Mersin, ilk üretimi ihracat için ayırıyor ve bu durum fiyatları etkiliyor.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 7

Şu anda piyasaya sürülen ürünler lüks restoranlar ve yıldızlı otellere gidiyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte verim de artacak ve fiyatlar düşecektir. Böylece vatandaşlar şeftaliyi daha uygun fiyatlara tüketebilecekler.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 8

Şeftali üreticisi İbrahim Uygun, 25 yıllık üretim tecrübesinden ve fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Daha önce seralarda salatalık üretimi yapan Uygun, yenilik arayışı ve yurt dışından gelen talep üzerine sert çekirdekli meyve üretimine geçiş yapmış.

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Türkiye'de yetişiyor Almanlar yiyor Türkler bakıyor. Kilo fiyatı ağızları açık bıraktı 9

Yaklaşık 10 gün önce hasada başlayan Uygun, hem verimden hem de fiyatından memnun olduğunu belirtiyor.

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