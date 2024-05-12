Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı

Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı
Kaynak: AA
Türkiye'de yetiştirilen bal dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden alıcı buluyor. Bu yılın ocak-nisan ayları arasından yapılan bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolara gelir elde edildi.
1/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 1

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını açıkladı.

2/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 2

Kalyoncu, bahsi geçen dönem aralığında 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını kaydederek ABD, Almanya ve İspanya’nın en fazla satış yapılan üç ülke olduğunu belirtti.

3/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 3

Kalyoncu sözlerini "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi" diyerek sürdürdü.

4/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 4

Bal ihracatında ülke çeşitliliği olduğunu belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a bu dönem bal satıldığı bilgisini paylaştı.

5/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 5

Kalyoncu, Türkiye'nin bitki çeşitliliği ve endemik bitki açısından dünyanın ender ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu kapsamda bal ihracatını ve dış satım yapılan ülke sayısını artırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

6/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 6

Sektör ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, ihracatın gelecek günlerde katlanarak artacağına inandıklarını ifade etti.

7/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 7
8/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 8
9/9
Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı 9
İlgili Haberler
Türkiye'de yetişiyor 1500 farklı türü bulunuyor. Dünyadan kapış kapış onu almaya geliyorlar
Bunlar da İlginizi Çekebilir
ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi
ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi
Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı
Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı
Atilla Yeşilada tüyoyu verdi: 1 yatıran 15 alacak
Atilla Yeşilada tüyoyu verdi: 1 yatıran 15 alacak
Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak
Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak
Asgari ücret için ara zam iddiası. Duyum aldık diyerek, tarih verdi
Asgari ücret için ara zam iddiası. Duyum aldık diyerek, tarih verdi
Emekliler dikkat: Maaştan önce ödenebilir. Erdoğan'a sunuldu
Emekliler dikkat: Maaştan önce ödenebilir. Erdoğan'a sunuldu