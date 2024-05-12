Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı

Kalyoncu sözlerini "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi" diyerek sürdürdü.