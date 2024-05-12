Türkiye'de yetişiyor onlarca ülkeye satılıyor. Dört ayda milyonlarca dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını açıkladı.
Kalyoncu, bahsi geçen dönem aralığında 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını kaydederek ABD, Almanya ve İspanya’nın en fazla satış yapılan üç ülke olduğunu belirtti.
Kalyoncu sözlerini "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi" diyerek sürdürdü.
Bal ihracatında ülke çeşitliliği olduğunu belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a bu dönem bal satıldığı bilgisini paylaştı.
Kalyoncu, Türkiye'nin bitki çeşitliliği ve endemik bitki açısından dünyanın ender ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu kapsamda bal ihracatını ve dış satım yapılan ülke sayısını artırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Sektör ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, ihracatın gelecek günlerde katlanarak artacağına inandıklarını ifade etti.