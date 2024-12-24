TÜRKİYE’DE YILIN KELİMESİ

Türk Dil Kurumu 2024 yılının kelimesini belirlemek için harekete geçti ve alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu’nun önerdiği 7 kelimeyi internet sayfasında vatandaşların oylarına sundu.

O 7 kelime şöyle sıralandı:

Kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, algoritma, yozlaşma, yapay zekâ ve dijital yorgunluk.

Keşke oylamada seçilmesi istenen kelimeler arasına enflasyon, emekli, israf, şiddet, uyuşturucu, mafya, hırsızlık, dolandırıcılık, soygun, vurgun gibi kelimeler de eklenseydi.

Neyse...

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Bana sorarsanız yukarıdaki 7 kelime arasında 2024’ü en iyi anlatanın “yozlaşma” olduğunu düşünüyorum.

A’dan Z’ye hemen her alanda bu konuda söylenecek şeyler var ama ben müzik üzerinden açıklayayım gerekçemi:

2024’ün en çok dinlenen şarkısı “Cıstak” seçildi.

Şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle:

Tanıştım Bebek’te, adı Natasha/Dedim, “Uzatma bebek, yat aşa”

Aldım marka, bakmıyo’m faturasına/Sigarayı puff’ladım sağa, sola.

Hadi, cıstak, cıstak, cıstak/Manitalar ıslak, ıslak, ıslak, uf.

(Şarkının sözlerinin bir bölümünü sansürlemek zorunda kaldığımı da belirteyim.)

...

Şimdi de bir başka şarkının sözlerine bakalım:

Sabah yaptım krep krep/Ne güzel oldu breh breh

Sardım yedik vrap vrap/Kafam düştü direkt direkt

Her yer olsa da Kezban tırrek/Yatamam evde yatak döşek

Çıktım dışarı açtım trap/Kafam şimdi fişek fişek

Oh yeah geceler cihangirli heceler/Elit foşik turistler sokaklar ve polisler

Viski döküp sevişelim /Natali diyor peşin alim

Dedim tamam hadi canım /Bizde küvet yok duşakabin.

Ve bir başka şarkının sözleri:

Kanının ederi açlığımın nedeni/Ağlarken rimeli akan gözü yaşlı bedevi

Bu kadar seviyorsan lan ergenleri/Rapçi değil olmalıydın ilkokul öğretmeni.

Hadi son bir şarkı sözü daha yazayım:

Kafamda her şey sokaklara zulamla iniyorum/Ortalık karışık diyorlar bu ara ama ben kural ne bilmiyorum.

Hedefim sona gitmek bebeğim ilk durakta inmiyorum/

Bir şey anlatmaya çalışıyorsan sürtük, şuramla dinliyorum.

...

Ne dersiniz “Yılın Kelimesi” olarak ”yozlaşma”yı seçmekte haksız mıyım?

Not: Bu yazıyı yazarken Türk Dil Kurumu’nun “Yılın Kelimesi” oylamasının sonucu henüz belli olmamıştı.