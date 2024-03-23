Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu

Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de satışa sunulan araçlar arasında ‘Yılın Otomobili’ ödülünü almak için bir değerlendirme yapılacak. İşte o modeller…
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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) kısa süre önce bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamaya göre, Şubat 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’deki otomobil pazarında satışa sunulan bazı araçlar bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 2

Gerçekleştirilecek olan bu değerlendirmeye Türkiye’de satışa sunulan 28 model yer alacak ve değerlendirme sonunda 1’inci seçilen araca ‘Yılın Otomobili’ ödülü verilecek.

İşte ‘Yılın Otomobili’ olmak için yarışacak olan o 28 model…

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 3

Alman otomotiv devi BMW'nin 5 serisi.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 4

Çinli BYD'nin Atto 3 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 5

Çinli Chery'nin Omoda 5 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 6

Çinli Chery'nin Tiggo 7 Pro modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 7

Çinli Chery'nin Tiggo 8 Pro modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 8

Otomotiv devi Dacia'nın Spring modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 9

Çinli DFSK'nin Fengon 5 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 10

Çinli DFSK'nin Glory 580 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 11

Amerakalı Ford'un Mustang Mach-E modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 12

Janpon Honda'nın ZR-V modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 13

Japon Honda'nın CR-V modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 14

Çinli Hongqi'nin E-HS9 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 15

Güney Koreli Hyundai'ın Kona modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 16

Güney Koreli Hyundai'ın IONIQ 6 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 17

Amerikalı Jeep'in Avenger modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 18

Güney Koreli Kia'nın Cerato modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 19

Güney Koreli'li Kia'nın EV9 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 20

Çinli Leapmotor'un T03 modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 21

Japon Lexus'un LM modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 22

Amlan Mercedes-Benz'in CLE Coupe modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 23

Alman Mercedes-Benz'in E Serisi modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 24

İngiliz MG'ni Marvel R modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 25

Fransız Renault'nun Austral modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 26

Fransız Renault'nun Megane E-Tech modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 27

Amerikan Tesla'nın Model Y versiyonu.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 28

Türk Togg'un T10X modeli.

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Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu 29

Janpon Toyota'nın C-HR modeli.

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