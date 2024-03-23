Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) kısa süre önce bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamaya göre, Şubat 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’deki otomobil pazarında satışa sunulan bazı araçlar bir değerlendirmeye tabi tutulacak.
Gerçekleştirilecek olan bu değerlendirmeye Türkiye’de satışa sunulan 28 model yer alacak ve değerlendirme sonunda 1’inci seçilen araca ‘Yılın Otomobili’ ödülü verilecek.
İşte ‘Yılın Otomobili’ olmak için yarışacak olan o 28 model…
Alman otomotiv devi BMW'nin 5 serisi.
Çinli BYD'nin Atto 3 modeli.
Çinli Chery'nin Omoda 5 modeli.
Çinli Chery'nin Tiggo 7 Pro modeli.
Çinli Chery'nin Tiggo 8 Pro modeli.
Otomotiv devi Dacia'nın Spring modeli.
Çinli DFSK'nin Fengon 5 modeli.
Çinli DFSK'nin Glory 580 modeli.
Amerakalı Ford'un Mustang Mach-E modeli.
Janpon Honda'nın ZR-V modeli.
Japon Honda'nın CR-V modeli.
Çinli Hongqi'nin E-HS9 modeli.
Güney Koreli Hyundai'ın Kona modeli.
Güney Koreli Hyundai'ın IONIQ 6 modeli.
Amerikalı Jeep'in Avenger modeli.
Güney Koreli Kia'nın Cerato modeli.
Güney Koreli'li Kia'nın EV9 modeli.
Çinli Leapmotor'un T03 modeli.
Japon Lexus'un LM modeli.
Amlan Mercedes-Benz'in CLE Coupe modeli.
Alman Mercedes-Benz'in E Serisi modeli.
İngiliz MG'ni Marvel R modeli.
Fransız Renault'nun Austral modeli.
Fransız Renault'nun Megane E-Tech modeli.
Amerikan Tesla'nın Model Y versiyonu.
Türk Togg'un T10X modeli.
Janpon Toyota'nın C-HR modeli.