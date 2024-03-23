Türkiye’de 'Yılın Otomobili' seçilmek için yarışacak 28 model araç belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) kısa süre önce bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamaya göre, Şubat 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’deki otomobil pazarında satışa sunulan bazı araçlar bir değerlendirmeye tabi tutulacak.