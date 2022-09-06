Çarşı pazardaki fiyatları görmeyen TRT Hollanda'nın enflasyonunu haber yaptı. Sanırsınız ki Türkiye'de enflasyon AB'nin toplamından fazla değil.

TÜİK dün enflasyon rakamlarını açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 80.21 en yüksek seviyeye ulaştı. Bu TÜİK'in rakamları. Türkiye'deki enflasyon İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde 99,91. ENAG'a göre ise yüzde 181,37. Rakamlar böyle. TRT TÜİK'in verilerinde bile rekor kıran enflasyon rakamlarını nasıl gördü. "Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı" sanki ortada hiç bir şey yokmuş gibi atılan bir başlık. Vatandaşa bu haberi okumayın dercesine yapılmış bir haber. Vatandaş biliyor neyin ne olduğunu.

Türkiye'nin ardından Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) enflasyon rakamlarını açıkladı.Hollanda'nın yıllık enflasyonu Ağustos ayında Temmuz ayına göre artış göstermiş ve yüzde 12'ye yükselmişti. Türkiye'de çarşı pazardaki fiyatları görmeyen TRT boyut atladı. "Hollanda'da ağustos ayı enflasyonu 47 yılın en yüksek seviyesinde".Başlık bu sanki Hollanda yerle bir olmuş ortalık savaş alanına dönmüş. Hollanda'da çıkan enflasyon Türkiye'deki enflasyonun 6,83'te biri. Bir başka deyişle Türkiye'nin enflasyonu Hollanda'nin enflasyonunu 7'ye katlamış durumda. Vatandaş bu aldatmacalı başlıkları yer mi?

Bu haberlerin benzerleri İngiltere'nin temmuz ayındaki yıllık yüzde 10,1'lik, Almanya'nın ise temmuz ayındaki yıllık yüzde 7,5 enflasyonu "yok efendim son 40 yılın yok efendim son 50 yılın en üst seviyesine ulaştı" şeklinde haberleştirildi." Hep Türkiye'deki enflasyon unutturulmaya çalışıldı.Bu haberleri okuyunca sanarsınız ki Türkiye'de enflasyon AB'nin toplamında fazla değil.