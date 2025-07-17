Türkiye’de ‘yoksul’ olmak için gereken para dudak uçuklattı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Haziran 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı. Haziranda açlık sınırı 25 bin 811 TL, yoksulluk sınırı 89 bin 282 TL oldu.

Günlük harcama gereksinimi 860 TL, tek başına yaşayan biri için yoksulluk sınırı ise 41 bin 857 TL

Haziran 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 288,4 TL harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu.



Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 265 TL oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 923, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 161, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 462 TL oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 25 bin 811 TL olarak tespit edildi. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 89 bin 282 TL’ye ulaştı.