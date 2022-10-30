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  • Türkiye'deki 129 üniversitesinin toplam bütçesi İngiltere'deki 1 üniversitenin bütçesinden küçük

Türkiye'deki 129 üniversitesinin toplam bütçesi İngiltere'deki 1 üniversitenin bütçesinden küçük

Türkiye'deki 129 üniversitenin toplam bütçesi 7,2 milyar olurken, İngiltere'deki sadece Cambridge Üniversitesi’nin bütçesi ise 8,2 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Diğer bir detay ise ülkede öğrenci başına 433 dolar, Stanford Üniversitesi’nde ise 453,9 bin dolar düşmesi oldu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:48
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Türkiye'deki 129 üniversitesinin toplam bütçesi İngiltere'deki 1 üniversitenin bütçesinden küçük

Türkiye'deki 129 üniversitesinin toplam bütçesi İngiltere'deki 1 üniversitenin bütçesinden küçük
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi geçen günlerde Meclis’e sunuldu. Bütçeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 129 üniversite için toplam 134,6 milyar TL ayrıldı. Bu bütçenin 86,2 milyar TL’sinin ise personel giderleri için harcanması öngörüldü. En yüksek bütçe 4,5 milyar TL ile İstanbul Üniversitesi’nin oldu. Bütçe yine dünyadaki üniversitelere göre çok aşağıda kaldı.

 

Ülkede en çok bütçesi olan üniversiteler şöyle:

•İstanbul Üniversitesi: 4,5 milyar TL

•Ankara Üniversitesi: 3,98 milyar TL

•Hacettepe Üniversitesi: 3,93 milyar TL

•Gazi Üniversitesi: 3,2 milyar TL

•Ege Üniversitesi: 3,2 milyar TL

•Dokuz Eylül Üniversitesi: 2,8 milyar TL

•Selçuk Üniversitesi: 2,4 milyar TL

•Boğaziçi Üniversitesi: 2,4 milyar TL

En düşük bütçeli üniversiteler ise şöyle:

•Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: 135,1 milyon TL

•Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 138,8 milyon TL

•Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 151,8 milyon TL

•Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: 193,3 milyon TL

 

Yükseköğretim bütçesi dolar bazında 7,2 milyar dolara denk geliyor. Dünyada ilk 20 sırada yer alan üniversitelerin hemen hemen tamamı ya bu bütçeden daha fazlasına sahip ya da çok az altında. Diğer bir deyişle tek bir üniversitenin bütçesi 129 üniversitenin bütçesine eşit. Bazı üniversitelerin dolar bazında bütçesi şöyle:

•Oxford Üniversitesi: 7,39 milyar dolar

•Harvard Üniversitesi: 5,4 milyar dolar

•Stanford Üniversitesi: 7,4 milyar dolar

•Cambridge Üniversitesi: 8,2 milyar dolar

•Princeton Üniversitesi: 2 milyar dolar

•Yale Üniversitesi: 5,1 milyar dolar

•Şikago Üniversitesi: 5,2 milyar dolar

•Columbia Üniversitesi: 5,5 milyar dolar

•Pensilvanya Üniversitesi: 4 milyar dolar

 

Diğer bir açıdan bakıldığında ise öğrenci başına ayrılan bütçede de oldukça farlılıklar var. Dolar bazında ülkede öğrenci başına ayrılan bütçe ile dünyadaki üniversitelerin bütçesi şöyle:

•Türkiye geneli: 433 dolar

•Oxford Üniversitesi: 355,2 bin dolar

•Harvard Üniversitesi: 251,1 bin dolar

•Stanford Üniversitesi: 453,9 bin dolar

•Cambridge Üniversitesi: 418,3 bin dolar

•Princeton Üniversitesi: 257,9 bin dolar

•Yale Üniversitesi: 383,4 bin dolar

•Şikago Üniversitesi: 351,3 bin dolar

•Columbia Üniversitesi: 254,6 bin dolar

•Pensilvanya Üniversitesi: 188,6 bin dolar

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A.Aydın
30.10.2022 10:54
Üniversiteleri duyunca bizleri Afakanlar basıyor, bizler ilk-orta okul mezunlarının Ferasetine inanıyoruz diyen bir zihniyetten İlim beklemek safdilliliktir.  
 
Yok Canim
30.10.2022 10:06
Amac gencleri egitmek ve meslek sahibi etmek olmayinca olan bu. Ya, bi de "Islam Teknoloji Universitesi" neyin nesidir ? Teknolojiyi kim kaybetmis de Islam bulmus diyesim geldi.  
 
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