Türkiye’deki 23 hastane satılıyor! Bakanlık onay verdi, TMSF harekete geçti… Hepsinin tek ortak noktası var

Ünlü yazar Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında sağlık kulisi paylaştı. Babacan, “Yenidoğan Çetesi suçuna katıldığı iddia edilen 23 özel hastaneyle ilgili. TMSF, bakanlığın da onayla bu hastanelerin dava bitmeden satılmasını planlıyor” iddiasında bulundu.

HASTANELERE KAYYUM ATANMIŞTI

Yenidoğan Çetesi bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yenidoğan hastaneleri sırasıyla; Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketine, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'ye ise kayyum atanmıştı. Hastanelerin durumuna

YENİDOĞAN HASTANELERİ SATILIYOR MU?

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, Yenidoğan Çetesi’ne ait 23 hastaneye ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Babacan, “Başka bir sağlık kulisi de yeni doğan çetesi suçuna katıldığı iddia edilen 23 özel hastaneyle ilgili. TMSF, bakanlığın da onayla bu hastanelerin dava bitmeden satılmasını planlıyor. Yapılan çalışma, hastane sahipleri ve hissedarların çoğunluğunun karar vermesi ve ilerde dava açmayacaklarına dair taahhüt vermesi durumunda satışa izin verilmesi” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK ZİNCİR HASTANELERİNE SATILACAĞI İDDİASI”

Babacan, kulis bilgisindeki söylentileri ise şu şekilde aktardı;

“Söylenen şu; satışların yapılmasının ardından davalar bitene kadar devir parasının bankada bloke edileceği. Hastane sahiplerinin büyük bölümünün buna razı olduğu. Davaların en iyi olasılıkla üç yılda biteceği, bu süreçte hastane personeli ve ekipmanlar açısından sorun olduğu anlatılıyor. Kritik nokta, bu kurumların büyük zincir hastanelerine satılacağı iddiası. Birilerine avantaj yaratılmaya çalışıldığına dair iddialar ortalıkta dolaşıyor.”