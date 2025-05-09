Türkiye'deki 47 yıllık fabrikanın makinelerini hurdacıya sattılar. 255 çalışanı işsiz kalma korkusu sardı

Bilecik’te 47 yıllık Accuride Wheels fabrikası, 400’e yakın makinesini hurda fiyatına sattı. 255 işçinin işsizlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu fabrikada, sendika tasfiyeye karşı iş güvencesi talep ediyor.

Bilecik’te 1978’den beri otomotiv sektörüne çelik ve alüminyum jant üreten Accuride Wheels, 69 bin metrekarelik tesisindeki yaklaşık 400 üretim makinesini hurda fiyatına sattı. Yaklaşık 1 milyon Euro’ya gerçekleşen satış, makinelerin gerçek değerinin çok altında yapıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrikanın bilinçli olarak tasfiye edildiğini savunarak iş güvencesi çağrısında bulundu.

Fabrika, binek ve hafif ticari araçlar, kamyon, tarım ve iş makineleri için jant üretiyor. ABD, Meksika, Kanada, Avrupa ve Asya’daki tesisleriyle küresel bir oyuncu olan Accuride’nin Bilecik’teki bu adımı, 255 çalışanın geleceğini tehlikeye attı. Sendika, Almanya’daki ortağın iflasını bahane ederek fabrikanın adım adım kapatıldığını öne sürdü. Ancak tesisin hâlâ sipariş aldığı ve üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.



Sendikanın açıklamasına göre, satış sürecinde daha yüksek teklif sunan üretici firmalar dikkate alınmadı. Bu durum, devletin vergi kaybına uğramasına ve kamu zararına yol açtı. 194’ü sendika üyesi olan işçiler, işsizlik tehdidiyle karşı karşıya. Sendika, satışın usulsüzlük iddialarıyla incelenmesini ve sürecin iptal edilmesini talep etti.

Accuride Wheels’in Bilecik’teki tesisleri, bölgenin istihdamına yıllardır katkı sağlıyordu. Fabrikanın kapanma riski, yerel ekonomiyi de olumsuz etkileyebilir. Sendika, işçilerin emeğinin ve geleceğinin korunması için yetkililere acil müdahale çağrısı yaptı. Fabrikanın üretime devam edebilecek kapasitede olduğu belirtildi.