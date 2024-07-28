Türkiye'deki Alman ve Fransız okulları Türk öğrenci alımını durdurdu

Alman Dışişleri Bakanlığı, 2024/25 eğitim-öğretim yılı için Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman okullarında Türk öğrenci alımının durdurulduğunu duyurdu. Bu karar, özellikle Ankara'daki Ernst-Reuter Okulu ile okulun İzmir ve İstanbul'daki iki şubesini kapsıyor.

Fransız okullarının ardından, Alman okulları da benzer bir adım atarak Türk öğrenci kabulünü durdurdu. Alman Dışişleri Bakanlığı, bu uygulamanın 2024/25 eğitim-öğretim yılı itibarıyla geçerli olacağını belirtti.

YENİ KAYITLARIN DURDURULDUĞU AKTARILDI

Ankara'daki Ernst-Reuter Okulu ve İzmir ile İstanbul'daki şubelerinde Türk vatandaşlığına sahip öğrenciler için yeni kayıtlar geçici olarak durduruldu. Ancak, mevcut Türk öğrenciler bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Bakanlık, bu kararı alırken Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını vurguladı ve kararın yalnızca söz konusu okullarla sınırlı olduğunu açıkladı. Türkiye'deki diğer Alman okullarının bu karardan etkilenmeyeceği ifade edildi.

FRANSIZ OKULLARI DA TÜRK ÖĞRENCİ ALMAYACAĞINI AÇIKLADI

Son dönemde, Türkiye'deki Fransız okulları da Türk öğrenci alımını durdurduğunu açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı okulların Türk mevzuatına uyum sağlaması gerektiğini, aksi takdirde hukuki statü kazanamayacaklarını belirtti. Tekin, bu okulların uluslararası sözleşmelerle hukuki bir çerçeveye kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

FRANSA VE PAKİSTAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Tekin, Fransa ve Pakistan ile görüşmelerin devam ettiğini ve Türk mevzuatına uyum sağlamayan yabancı okulların gelecek dönemlerde Türk öğrenci kabul edemeyeceğini ifade etti.

ÇİFTE VATANDAŞLAR DA ETKİLENECEK

Ankara'daki Ernst-Reuter Okulu, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı üzerine, Türk pasaportu taşıyan çifte vatandaşlar dahil tüm Türk öğrencilerin 2024/25 eğitim-öğretim yılında kayıtlarının alınmayacağını duyurdu.

Türkiye'deki diğer Alman okulları arasında Ankara'daki Ernst-Reuter Schule, İstanbul'daki Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu, Özel Alman Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İELEV Özel Lisesi ve İzmir'deki Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu bulunuyor.