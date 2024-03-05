Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak

Bununla beraber bu adımın mümkün olabilmesi için bazı şartlar var. Ücretsiz kaplıca tedavisi için emeklilerin sağlık kurumlarından bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporuna gerek duyuluyor.