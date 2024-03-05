Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak

Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak
Kaynak: Günboyu
Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekliyi sevinçten havalara uçuracak haber SGK’dan geldi. SGK’nın yeni hamlesi ile SSK Bağ-Kur kapsamında olan milyonlarca emekli artık ücretsiz tedavi olabilecek.
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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 1

81 ile yaşayan emeklileri havalara uçuracak olan gelişme SGK’dan geldi. SGK tarafından yapılan açıklamada 81 ilde yaşayan bütün emeklilerin ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanması artık mümkün oldu.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 2

Yakın zamanda SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi olan emeklilerin kaplıca tedavilerinin GSS kapsamında karşılanacağı SGK tarafından duyuruldu.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 3

Atılan yeni beraber 81 ildeki bütün kaplıca tesislerindeki tedavi masrafları ücretsiz olacak.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 4

Bununla beraber bu adımın mümkün olabilmesi için bazı şartlar var. Ücretsiz kaplıca tedavisi için emeklilerin sağlık kurumlarından bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporuna gerek duyuluyor.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 5

Alınacak rapor ile emekliler kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 6

Ücretsiz tedavi sunulacak kaplıcalar için sağlık kurulu raporu alan emekli vatandaşlar, kaplıca tesislerine 5 günü içinde başvurarak 6 ay boyunca geçerli olacak sevk belgesini alma imkânına sahip olabilecekler. Bununla beraber emeklilerin kaplıca tedavisi için yol masrafları SGK tarafından karşılanacak.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 7

Şehir içindeki emeklilerin kaplıcalara sevki için günlük 23 lira verilecek, şehir dışına yapılacak olan sevkler için 46 lira yol parası ödenecek.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 8

Yol masraflarını almak isteyen emekliler para alabilmek için SGK’ya yol masraflarını sunacak.

Bu ücretsiz kaplıca sağlık desteğinden faydalanmak isteyen emekliler, evlerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.

Ayrıca SGK’nın resmi internet sitesinde gidilebilecek kaplıca tesislerinin detaylı listesi de yer almakta.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 9

SINIR VAR MI ?

Atılacak olan yeni adımla, tedavi süresi için 30 seanslık bir sınırlama bulunuyor. Fakat, belirli teşhislerde ve sürekli tedavi gerektiren ciddi hastalıklarda, SGK tarafından karşılanan fizik tedavi seansları 30 seansın da üzerine çıkabiliyor.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 10

KAPLICALARDA TEDAVİ EDİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?

Mide ve bağırsak hastalıkları

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Cilt hastalıkları

Spor sakatlıkları

Nörolojik ve travmatik hastalıklar

Romatizmal hastalıklar

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 11

NASIL YARARLANILIR?

Emekliler bu adımdan yararlanmak için Sağlık kurulu raporu almalı ve bu raporun düzenlendiği gün dahil 5 iş günü içinde, kaplıca tesisine başvuru yapmalıdır.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 12

Belirtilen süre aşıldığında, 6 ay içinde sevk belgesi alınması gerekmektedir. Yol giderlerinin SGK tarafından ödenmesinde, tedavinin sağlanabileceği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer baz alınmaktadır.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 13

Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğu tespit edilirse (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçinin kalındığının belgelenmesi durumunda, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanmaktadır. SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapmaktadır.

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Türkiye'deki bütün emeklileri sevindirecek haber. Artık ücretsiz olacak 14
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