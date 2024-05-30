Türkiye’deki çalışanlar 1 ayda Hollanda’ya yerleşiyor

Nitelikli istihdam ihtiyacına çözüm olan Payroling / Bordrolama firmaları, yüksek nitelikli yabancı çalışanların çok kısa süreler içinde Avrupa’da iş gücüne katılmasını sağlıyor. Türkiye ise bu insan kaynağını sağlayan ülkeler en ön sıralarda yer alıyor.

Küresel enflasyon trendinden etkilenen Avrupa ülkelerinde normalleşme belirtileri görülse de, nitelikli işgücüne erişimde yaşanan zorluklar kalıcılığını korudu. Mart ayının ortalarında yayımlanan bir araştırma, 21 Avrupa ülkesindeki işverenlerin dörtte üçünün (%75), 2023’te doğru yeteneklere sahip nitelikli çalışanlara ulaşmada zorluk yaşadığını ortaya koydu. 2018'e kıyasla %42'lik bir artışa işaret eden bu zorluktan en çok etkilenen ülkelerin başında ise İrlanda, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Hollanda geldi.

Bu durumun Avrupa hükümetlerini dünyanın dört bir yanından yüksek nitelikli göçmenlere kapıları açmaya yönlendirdiğini söyleyen Unusual Payroll Kurucusu Seçkin Canan, “Özellikle teknoloji, ürün yönetimi, dijital pazarlama ve iş geliştirme gibi alanlarda çalışan profesyoneller için Avrupa, hem işveren hem de çalışan bazında önemli teşvikler sunuyor. Bu yollarla Türkiye, Hindistan, ABD gibi ülkelerden yüksek nitelikli göç çeken Avrupa, 5 yıl gibi kısa bir sürede teknoloji sektöründeki işgücünü 2,3 milyonun üzerine taşıdı” dedi.

HOLLANDA’DA IŞ GÜCÜNE ULAŞMA ZORLUĞU 47 PUAN ARTTI

Avrupa'nın yaşadığı işgücü eksikliğine ilişkin raporda, son dönemde teknoloji sektörünün önemli merkezlerinden birine dönüşen Hollanda'nın dikkat çektiğini dile getiren Seçkin Canan, “2018’le kıyaslandığında Hollanda’daki işverenlerin aradıkları yeteneklere erişme zorluğu 2023’te tam 47 puan arttı. Hollanda’daki her 3 işverenden ikisi (%66), nitelikli işgücüne erişme zorluğunu en ciddi ilk üç problem arasında görüyor ve bu oranla 21 ülke içinde ikinci sırada konumlanıyor. Yeteneklere ulaşma güçlüğünden muzdarip Hollanda’daki işverenler, hem maaşları artırmaya hem de hükümetin sunduğu yüksek vasıflı göçmen programları aracılığıyla, farklı pazarlardaki yetenek havuzlarından yararlanmaya odaklanıyor” diye konuştu.

EN YÜKSEK YAZILIM MÜHENDİSİ MAAŞI HOLLANDA’DA

Hollanda’da ortalama maaş hesaplanırken, özellikle yüksek vasıflı göçmenler için vergi avantajları da değerlendirilmesi gerektiğini, işverenlere sunulan destek ve teşvik programlarındaki artışın şirketlerin elini rahatlattığını dile getiren ve sundukları hizmetin ayrıntılarını aktaran Unusual Payroll Kurucusu Seçkin Canan, “Hollanda’da yerleşik, Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi (IND) onaylı Payroling / Bordrolama şirketimiz Unusual Payroll ile yüksek nitelikli göçmenlerin Hollanda’ya yerleşme süreçlerini yönetiyor, bordrolama hizmeti ile çalışanlarını yurt dışına taşıyan Türkiye’deki işverenlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Özellikle girişimcilik ekosistemindeki son atılımlarla teknoloji şirketlerinin Avrupa’daki merkezine dönüşen Hollanda’da ortalama maaşlar çalışanları cezbederken, yatırım fırsatları ve vergi kolaylıkları ise ise işverenler için pazar arayışında Hollanda’yı öne çıkarıyor. Örneğin Hollanda %30 Kuralı olarak bilinen teşvik, Hollanda’ya göç eden yüksek vasıflı göçmenlerin, 5 yıl boyunca elde ettikleri maaşın yalnızca %70'i üzerinden vergilendirilmesini sağlıyor. %30'luk kısma uygulanmayan vergi, işverenlerin maaşlar ve yan haklar konusunda daha eli açık davranmasını beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl, iyi yetenekler için rekabet eden şirketler, Hollanda’da ikamet eden yazılım mühendislerine yıllık ortalama 204 bin dolar maaş ödedi. Bu küresel çaptaki en yüksek rakam. Şirketler, Hollanda hükümetinin sunduğu %30 Kuralı gibi yöntemlerle bu esnekliğe sahip oluyor. Bu perspektiften, Hollanda nitelikli göçmenlik için en ideal ülkelerden biri” diye konuştu.

YÜKSEK VASIFLI GÖÇMENLERİ 1 AYDA HOLLANDA’YA TAŞIYOR

Türkiye'deki girişimcilerin de buradaki çalışanlarını kolayca Hollanda’ya taşıyabileceğini, üstelik bunu yaparken evrak işleriyle ve diğer tüm yasal sorumluluklarla uğraşmak zorunda olmadığını vurgulayan Seçkin Canan, “Hollanda Payroling / Bordrolama hizmeti, Hollanda’da bir sponsor şirketin, bir işletme yerine söz konusu çalışanı işe almasını ve daha sonra bu çalışanı ilgili şirkete kiralamasını tanımlıyor. Kayıtlı işveren Hizmeti (EOR) olarak bilinen bu hizmet, bordro süreçlerini bir başka şirkete yüklenici olarak vermenizi ifade ediyor. Yüksek vasıflı göçmen statüsündeki çalışan, Hollanda yasalarına uygun şekilde sponsor konumundaki Hollandalı bordrolama şirketi tarafından istihdam ediliyor ve sözleşmeli bir biçimde asıl şirkete dış kaynak olarak sunuluyor. Bu sayede işverenler, iş sözleşmeleri, sosyal güvenlik kaydı, yıllık gelir tabloları, ücret yönetimi ve emeklilik ödemeleri gibi idari görevlerle uğraşmak zorunda kalmıyor. Hollanda’da yüksek nitelikli göçmen başvurusu ve %30 Kuralı’ndan yararlanma gibi adımların hepsi, kayıtlı işveren hizmeti (EOR) ve bordrolama, sponsor şirket statüsündeki Payroling / Bordrolama şirketi tarafından yürütülüyor. Bu yöntemle örneğin Türkiye’deki bir mühendisin, yazılımcının ya da tasarımcının Hollanda’ya yüksek vasıflı göçmen olarak taşınması 1 ay gibi bir sürede tamamlanıyor. Hollanda hükümeti tarafından yetkilendirilen bir işveren hizmetleri şirketi olan Unusual Payroll olarak, Hollanda İK yönetimi, küresel mobilite hizmetleri, göçmenlik ve vatandaşlığa kabul gibi tüm işveren ihtiyaçlarında Türkiye’deki şirketlerin yanındayız.”