Türkiye’deki çizgi film kanalında skandal görüntüler! 6 milyondan fazla abonesi var

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Türkiye’deki çizgi film kanalında skandal görüntüler! 6 milyondan fazla abonesi var

Türkiye’de 6 milyondan fazla abonesi olan bir çizgi film kanalının yayınladığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Son yıllarda sosyal medyada yayılan içeriklerin, özellikle çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler giderek daha görünür hale geliyor. Çeşitli platformlarda paylaşılan şiddet içerikli videolar, çocukların psikolojik sağlığını tehdit ederken, onların şiddete meyilli bireyler haline gelmesine yol açabiliyor.

Uzmanlar, çocukların gelişim çağında izledikleri içeriklerin büyük önem taşıdığını vurgularken, sosyal medyada, şiddeti normalleştiren veya eğlence unsuru olarak sunan içeriklerin çocuklar üzerinde zararlı etkiler bıraktığı belirtiliyor. Bu tür videolar, çocukların empati kurma becerilerini zayıflatırken, şiddeti bir çözüm yolu olarak görmelerine neden olabiliyor.

Son dönemlerde silahlı yaralama, bıçaklama, cinsel taciz, şantaj ve cinayet gibi olaylara karışan çocukların sayısı giderek artarken, Youtube platformunda yayın yapan bir kanalın paylaştığı videolar infial yarattı.

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ÇİZGİ FİLMDE 'ÖLDÜR' MESAJI

Youtube’da 6 milyondan fazla abonesi bulunan bir kanala ait olduğu düşünülen çizgi film kesitinde, kız arkadaşıyla arası bozulan bir çocuğa, kızı öldürmesi için talimatlar veriliyor.

“Sana yardım edeceğiz. Eğer o kız olmasaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı. İntikam almayacak mısınız?” diyerek çocuğa “silah” ve “öldür” emrinin verildiği kesitte, şiddetin çözüm getireceği mesajı veriliyor.

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“Öldür” emrine uyulmaması durumunda “korkak” sıfatının verileceği imasının uyandırıldığı kesittei çocuğun kızı silahla öldürdüğü gösteriliyor. Videoda, talimatın yerine getirilmesi durumunda ise “cesur” algısının oluşacağı anlatılıyor.

500 BİN KİŞİ İZLEDİ

Türkiye’de çocukların severek takip ettiği bir Youtube kanalına ait olan görüntüleri 500 bine yakın kullanıcının izlemesi ise oldukça korkunç bir tabloyu ortaya koyuyor.

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