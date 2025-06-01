Türkiye’deki dev şirket işten çıkarmalara başladı! İflasın eşiğinde

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar zaman zaman farklı sektörlerde hizmet veren büyük firmaları da etkisi altına alıyor bu kapsamda binlerce şirket ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşıyor. Son dönemlerde mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden firmaların arasına Aroma markası da katıldı.

2024 yılının aralık ayı itibari ile mahkemeye Konkordato başvurusunda bulunan Türkiye’nin önde gelen meyve suyu markalarından olan şirket ilk aşamada üç aylık geçici mühlet kararı verilmiş devam eden süreçte ise mahkeme firma hakkında bir yıllık süreyle kesin mühlet açıklamıştı.



Cumhuriyet'ten Elif Özge Yalçın'ın haberine göre; konkordato komiser heyetinin gözetiminde üretime devam eden Aroma'da bazı işçiler 'tazminatsız' şekilde işten çıkarılmaya başlandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen 250 işçinin başlattığı iş bırakma eylemi sürerken emekçilerin şimdi de işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Buna göre sosyal medya hesabından konkordato yönetimini ve Tekgıda-İş Sendikası’nın tutumunu eleştiren İbrahim Gül, tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı öğrenildi.

