Türkiye'deki en iyi ilçeler arasında yer alıyor. Gidenler ayrılmak istemiyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki en iyi ilçeler arasında yer alıyor. Gidenler ayrılmak istemiyorlar

Foça son dönemde ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İzmir'in şirin ilçelerinden biri olan Foça'ya son dönemde akın akın ziyaretçi yağıyor.

Ege Bölgesi’nin incisi İzmir, tarih boyunca doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir olmuştur. Bu güzelliklerin arasında yer alan Foça, son dönemde ziyaretçilerin gözdesi haline gelmiş durumda. Şirin sokakları, eşsiz deniz manzarası ve huzur dolu atmosferiyle Foça, adeta bir cazibe merkezi haline geldi.

Foça, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle farklı bir deneyim sunuyor. Eski Foça ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılan ilçe, her iki bölgesiyle de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Eski Foça’da taş evlerin arasında dolaşırken tarihin izlerini hissedebilir, Yeni Foça’da ise modern yaşamın keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik bu iki bölgeyi bir arada keşfetmek, ziyaretçilere eşsiz bir çeşitlilik sunuyor.

Gazete Pencere'de aktarılanlara göre; Foça'nın plajları ise tertemiz kumları ve berrak denizi ile tatilcilerin gözdesi haline gelmiş durumda. Denizin keyfini çıkarmak isteyenler için Foça, vazgeçilmez bir destinasyon olma özelliğini koruyor.

Tüm bu güzelliklerin yanı sıra, Foça'nın tarihi dokusu da ziyaretçilerini cezbediyor. Antik dönemden günümüze kadar uzanan tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla Foça, adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor.

hq720.jpg

Foça'ya gidenler genellikle geri dönmek istemiyor ve burada uzun süreli konaklamayı tercih ediyorlar. Eğer siz de Türkiye'nin en iyi ilçelerinden birisini keşfetmek istiyorsanız, Foça'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor.

İzmir Hakkında Bilgi

Foça, İzmir il merkezinin yaklaşık 69 km kuzeybatısındaki İzmir'in bir ilçesidir. İlçenin ayrıca Foça merkezden 20 km uzaklıkta, Yeni Foça adında bir mahallesi vardır. Bu nedenle Foça'nın kendisine yerel olarak günlük dilde "Eski Foça" denilir. Foça, Phocaea antik kentinin bulunduğu yere kurulmuştur.

İlgili Haberler
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı
Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor
Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor
Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak
Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak
Kırmızı eti israf etmeyin: Doğru yöntemlerle pişirmek için 3 yol
Kırmızı eti israf etmeyin: Doğru yöntemlerle pişirmek için 3 yol
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu
Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor
Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor
Boşuna güçlü olmuyorlar! Liderlik vasıfları yüksek 4 burç belli oldu
Boşuna güçlü olmuyorlar! Liderlik vasıfları yüksek 4 burç belli oldu
Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
NOW TV'nin en sevilen dizisiydi! Final kararı herkesi derinden sarsacak
NOW TV'nin en sevilen dizisiydi! Final kararı herkesi derinden sarsacak
Son dönemde baklavayı tahtından etti. Herkesin hayran kaldığı Yunan tatlısı
Son dönemde baklavayı tahtından etti. Herkesin hayran kaldığı Yunan tatlısı
Adı duyulmamış Türkiye'deki en huzurlu 3 ilçe! Göç akını sürüyor
Adı duyulmamış Türkiye'deki en huzurlu 3 ilçe! Göç akını sürüyor
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! 81 ildeki yeni uygulama başladı
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! 81 ildeki yeni uygulama başladı
En zeki bebeklerin doğduğu ay! Bebekler meğer doğum tarihlerine göre farklı zekaya sahipmiş
En zeki bebeklerin doğduğu ay! Bebekler meğer doğum tarihlerine göre farklı zekaya sahipmiş
En geçimsiz 3 burç! Onlarla aynı ortamda bulmak gerçekten büyük çile
En geçimsiz 3 burç! Onlarla aynı ortamda bulmak gerçekten büyük çile
Kanal D tüm eleştirilere rağmen final kararı aldı! Seyirciler isyanda
Kanal D tüm eleştirilere rağmen final kararı aldı! Seyirciler isyanda
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duyurdu: Listede adı olanlar şubeye gitmeli
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duyurdu: Listede adı olanlar şubeye gitmeli
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye sıralamadaki yeri ise...
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye sıralamadaki yeri ise...
Son Haberler
Galatasaray taraftarı Tüpraş Stadı'na yürüdü
Galatasaray taraftarı Tüpraş Stadı'na yürüdü
Elazığspor'un yeni teknik direktörü Fırat Gül oldu
Elazığspor'un yeni teknik direktörü Fırat Gül oldu
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı
İmamoğlu protestolarında yeni gelişme
İmamoğlu protestolarında yeni gelişme
Servet Çetin'den hakem isyanı "Neden insanların haklarını yiyorlar?"
Servet Çetin'den hakem isyanı "Neden insanların haklarını yiyorlar?"