Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı

Kaynak: AA
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı

Tatil sezonunun açılması ve Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte çok sayıda vatandaş soluğu Yunan adalarında aldı. Türkiye’deki tatil fiyatlarına isyan eden vatandaşlar kapıda vize için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

Hudut kapısı önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu, bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

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Tatilcilerden Ahenk Öğüt, tatil amaçlı geldiği Ayvalık'ta bir süre vakit geçirdikten sonra Midilli Adası'nı görmek istediklerini ve feribot beklediklerini söyledi.

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Bölgedeki turizm firmalarının birinde rehber olarak çalışan Nevzat Turhan da Midilli'nin her bayram tatilinde rağbet gördüğünü belirterek, "Midilli'de yemeklerin tadının, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi artırıyor. Kapı vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına gidebilmelerinin önünü açıyor." dedi.

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