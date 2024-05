Türkiye’deki girişimciler artık Hollanda'da 10 günde şirket kurabiliyor

Son 20 yılda üniversite ve özel sektör işbirliklerini artıran, doğrudan yabancı yatırımcılara yönelik kolaylıklar sağlayan ve girişimciliği teşvik eden Avrupa ülkeleri, küresel startup ekosisteminde öne çıkmayı başardı. Küresel risk sermayedarlarının makro koşullar gereği temkinli davrandığı bir dönemde dahi Avrupa'daki girişimler, yılın ilk çeyreğinde 14 milyar dolar yatırım aldı. Dealroom’un yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri, Avrupa'nın en girişimci dostu ülkelerinin de Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Hollanda olduğunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Unusual Companies İş Geliştirme Müdürü Yavuz Selim Yaşar, “Avrupa, uluslararası pazarları hedefleyen Türk girişimcilerin kolayca erişebildiği ve yatırım yaparak şirketleşebildiği bir kıta. Özellikle Avrupa Birliği üyesi olan, regülasyon anlamında daha ılımlı ve politik atmosfer açısından istikralı ülkeleri değerlendiren girişimciler için Hollanda öne çıkıyor” diye konuştu.

HOLLANDA’DAKİ GİRİŞİMLERE YATIRIMLAR %160 ARTTI

Dealroom raporu, Hollanda’da kurulmuş erken veya geç aşama girişimlerin üç ay boyunca aldığı toplam yatırım tutarının 1,5 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Hollanda, yatırım tutarı bakımından Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’nın gerisinde kalsa da, özellikle Hollanda merkezli girişimlere yapılan risk sermayesi yatırımlarındaki yıllık artış, bölgenin dünyanın dört bir yanında girişimciler için artan popülaritesini ortaya koydu. Hollanda merkezli girişimlerin 2024’ün ilk çeyreğinde 825 milyon doları aşkın yatırım aldığını vurgulayan Yavuz Selim Yaşar, “Yatırım miktarı, yıllık bazda %160 artışa işaret ediyor. Bu da Hollanda girişimcilik ekosisteminin artan popülaritesini ortaya koyuyor. Bu trendin arkasındaki en önemli faktör, Hollanda hükümetinin dünyanın dört bir yanından girişimcilere yönelik ılımlı ve teşvik edici tavrı. Yabancı girişimcilerin ülkeye doğrudan yatırım yapması, oturum izni ve daha sonra da Hollanda vatandaşlığı gibi faydalarla teşvik ediliyor" dedi.

10 GÜN İÇİNDE ŞİRKET KURULUŞU TAMAMLANIYOR, 1 AY İÇİNDE TİCARİ BANKA HESABI AÇILIYOR

Hollanda’da şirket kuruluşu ve Hollanda startup vizesi danışmanlığı konusunda uzmanlaşan Unusual Companies'in Türkiye'deki girişimcilere iş fikirlerini Avrupa'nın en güçlü pazarlarından birinde hayata geçirmeleri için her adımda destek olduğunu vurgulayan Yavuz Selim Yaşar, “Hollanda KvK numarası alınması, Hollanda'da yasal iş adresi, UBO beyanı gibi Hollanda şirket kuruluşu adımlarının her birini 10 iş gününde tamamlayan Unusual Companies, startup vizesine başvurmak isteyenlere de stratejik iş planı yazımından kolaylaştırıcı belirlenmesine, başvuru sürecinden pazara giriş stratejisine, her aşamada danışmanlık hizmetleri sunuyor. Girişimcilerin en büyük problemi olan Hollanda’da ticari banka hesabının açılması konusunda da sahip olduğumuz ayrıcalıklı anlaşmalarla girişimcilerin 1 ay içinde online ticari banka hesaplarını açabilmelerine olanak tanıyoruz.”

TÜRK GİRİŞİMCİLERE 1 YIL SÜREYLE OTURMA İZNİ

Hollanda startup vizesi olarak da bilinen, Avrupa Birliği dışındaki girişimcilere oturma izni veren kolaylığın Türkiye girişimcilik ekosisteminde de son dönemde öne çıkan konulardan biri olduğuna dikkat çeken Unusual Companies İş Geliştirme Müdürü Yavuz Selim Yaşar, “Hollanda hükümeti, yenilikçi iş fikirlerini ülkede şirket kurarak hayata geçirmek isteyen girişimcilere, 1 yıl süreyle geçerli oturma izni veriyor. Girişimcilerin bu bir yıllık süre zarfında hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir kolaylaştırıcı danışmanlık şirketinin gözetiminde, yeni bir ürün veya hizmeti hayata geçirmeleri gerekiyor. Hollanda startup vizesi kapsamında bireyler, Hollanda ticaret odasına kayıtlı şirketlerini kurarak ürün ve hizmetlerini geliştirebiliyor, büyüyen Hollanda girişimcilik ekosisteminin parçası olabiliyor. 2024 ilk çeyrek verilerine göre en çok yatırım alan girişimler arasında sektörel kırılımda gıda, fintek ve sağlık sektörleri öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.