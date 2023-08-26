Türkiye'deki hakemler belki utanırlar. Hakem dediğin böyle olur

Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'in oynadığı maçta hakem önce yanlış karar verdi. Daha sonra hakemin yaptığı hareket sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Türkiye'deki hakemler belki utanırlar. Hakem dediğin böyle olur

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş-Pendikspor maçında Masuaku'nun kullandığı korner sonrası Colley gol atmış, hakem pozisyonu topun dışardan oyun alanına geldiği gerekçesiyle iptal etmişti.
Bu tartışmalı pozisyonun ardından Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'in oynadığı bir maçta VAR'ın önemi gündem oldu.

Dinamo Kiev kalecisi yaşanan karşı karşıya pozisyonda kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıktı.
Kaleci üzerine gelen sert şutu kaburga kısmı ile kurtardı.

Yaşanan pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi kalecinin elle müdahele ettiğine karar vererek kırmızı kartını çıkardı.

Ukrayna ekibinin kalecisi pozisyona itiraz dahi etmedi.

VAR HAKEMİ ÇAĞIRDI
VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izlemeye giden hakem pozisyonun öyle olmadığını gördü.
Kalecinin üzerine gelen şutun el ile ilgilisi olmadığı görüldü.

Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen hakem kırmızı kartını iptal etti. Kaleci de bu yanlış kararın düzeltilmesinden dolayı hoşnut olarak hakemi alkışladı.
O anlar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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