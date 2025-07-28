Türkiye'deki orman yangınları yürekleri dağlarken! Biri itfaiyeci makyajı yaptı biri de şarkı paylaştı... Tan Taşçı ateş püskürdü

Bursa’daki yangına müdahale devam ederken, bir kadının yanan ormanları fon yaparak “Yanıyor yanaklarım” sözleriyle video çekmesi büyük tepki topladı. Ardından bir makyaj fenomeninin “yangına giderken makyaj” videosu da gündeme oturdu. Bu görüntüler sosyal medyada infiale yol açarken, şarkıcı Tan Taşçı duruma isyan etti.

“COĞRAFYAMIZDA AKIL ZİYANLIĞI YAYGIN”

Taşçı, sosyal medya hesabından, “Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!” diyerek tepki gösterdi.

Taşçı’nın paylaşımı binlerce kez paylaşılarak geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda destek aldı. Ülke genelinde yangınlarla mücadele devam ederken, sosyal medyadaki bu tür duyarsız paylaşımlar kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor.