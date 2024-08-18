Türkiye'deki pahalılıktan gurbetçiler de şikayetçi: 'Burada yaşanmaz'

Türkiye’deki enflasyon ve hızla artan yaşam maliyetleri, yerli halkın yanı sıra ülkeyi ziyaret eden gurbetçiler ve yabancı turistler arasında da rahatsızlığa yol açıyor. Özellikle tatil bölgelerinde görülen aşırı fiyat artışları, yerli turistlerin tercihlerini değiştirmelerine neden oluyor. Birçok Türk vatandaşı, tatil için Yunanistan gibi daha uygun maliyetli destinasyonları seçerken, Türkiye’yi memleket hasretiyle ziyaret eden gurbetçiler de ekonomik koşulların zorluğundan yakınıyor.

Finlandiya’dan lüks aracıyla Türkiye’ye gelen bir gurbetçi, ülkedeki fiyatların aşırı yüksek olmasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. “Türkiye çok pahalı, burada yaşanmaz. Gidiyorum ben,” diyen gurbetçi, Türkiye’deki ekonomik şartların ne kadar zorlaştığını vurguladı.

Bu durum, Türkiye’ye gelen yabancı turistler arasında da tepki çekiyor. Birçok turist, fiyatların beklenenden yüksek olmasından dolayı tatil planlarını yeniden gözden geçiriyor. Ülkede yaşanan bu ekonomik zorluklar, sadece Türkiye’de yaşayanları değil, dışarıdan gelenleri de etkilemeye devam ediyor.