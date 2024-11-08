Türkiye’deki sistemi ve hakemleri kötüleyen Mourinho Avrupa’da perişan oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin oynadığı kötü futbol büyük tepki çekerken akıllara Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Trabzonspor maçı sonrası Türkiye’deki hakemlere ve sisteme ilişkin sözleri geldi.

Portekizli teknik adam, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hakemlere ateş püskürdü. Karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ı Fenerbahçe maçlarında istemediklerini vurgulayarak, “Ben buraya gelmeden önce bana bir sürü şey söylendi. İnanmamıştım. Ancak daha da kötüymüş. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. Bugün VAR'a ve sisteme karşı da oynadık. Çok güçlü insanlara karşı mücadelemizi kazandık. Pes etmeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Mourinho’nun yaptığı açıklamadaki “ Fenerbahçe yönetimine sitemim var. Bana gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim” sözleri ise büyük tepki çekti.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Mourinho’nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklama İngiliz basınında gündemin üst sıralarına yerleşti. İngilizler yaptıkları yorumlarda Portekizli teknik adamın kariyerinin gün geçtikte kötüye gittiğinin altını çizerek, Mourinho’nun işler kötüye gidince özellikle hakemlerle kavga çıkarttığının altını çizdi. Öte yandan yapılan yorumlarda Mourinho’nun artık üst seviye futbolun içinde olmasının mümkün olmadığının altı çizildi.

7 MAÇTIR KAZANAMAYAN TAKIMA YENİLDİ

Trabzonspor’a karşı aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Hollanda deplasmanında ise hüsrana uğradı. Sarı lacivertliler, son 7 maçını kazanamayan AZ Alkmaar’a deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler hem savunmadaki hem de hücumda yaptığı hatalarla taraftarlarını adeta çıldırttı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda kaybettiği takımın kadrosundaki oyuncuların yaş ortalaması da dikkat çekti. Hollanda ekibinde ağları havalandıran isimlerden Kees Smit 18 yaşındayken kadroda çok sayıda genç oyuncu bulunuyor.

MOURİNHO’YU TOPA TUTTULAR

Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar mağlubiyeti sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da gündem oldu. Dış basında özellikle Mourinho’nun Türkiye’deki hakemlere ve sisteme yönelik sözlerine dikkat çekilirken, dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Manchester United’ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Mourinho’nun sözlerine dikkat çekerek Galatasaray’ın Tottenham galibiyetini değerlendirdi. Yorumculuk yapan eski fubolcu, "Mourinho’nun açıklamalarından sonra Galatasaray’ı dikkatli izledim. Bu Takımın hakemlere ihtiyacı olabilir mi sizce? Klasık Jose, geride kalınca rakiplerinin başarılarına çamur atıyor” İfadelerini kullandı. İngilizler, Galatasaray’ın açık ara Türkiye’nin en iyi takımı olduğu vurgulandı.

SOSYAL MEDAYDA TEKPİ YAĞDI

Fenerbahçe’nin Hollanda’daki mağlubiyeti sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sarı lacivertli taraftarlar başta Mourinho olmak üzere oyunculara ve yönetime ateş püskürdü. Fenerbahçeli taraftarlar Mourinho’ya “Beceremiyorsan bırak git” şeklinde tepki gösterirken “Sahada yürüyen taraftar görmek istemiyoruz” yorumu yaptı.