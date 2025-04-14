Türkiye'deki Suriyeli dev firma iflasın pençesinde. 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki Suriyeli dev firma iflasın pençesinde. 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak İzmir'e yerleşen girişimciler tarafından 11 yıl önce kurulan Fansa Dış Ticaret ve Fansa Kağıt firmaları iflasın pençesinde. Fansa Group , ürünlerini 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Suriyeli girişimcilerin İzmir’de kurduğu Fansa Group, ekonomik krizle sarsıldı. Kağıt ve temizlik ürünleri devi, konkordato sürecinde. 50 ülkeye ihracat yapan firma, iflastan kurtulmak için mücadele veriyor.

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Fansa Dış Ticaret ve Fansa Kağıt firmaları, ekonomik darboğaza girerek konkordato başvurusunda bulundu. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Fansa ailesi tarafından 2014’te kurulan Fansa Group, kağıt ve temizlik ürünleri sektöründe kısa sürede adını duyurdu. Ancak artan maliyetler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, firmanın mali yapısını derinden etkiledi.

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İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, mali denetim için üç kişilik konkordato komiseri atadı. Komiserler, alacaklıları borçlarını bildirmeye çağırdı.
Fansa Group, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. Özellikle geri dönüşümlü kağıt üretimiyle sürdürülebilirlik alanında fark yaratan firma, yenilikçi ürünleriyle de dikkat çekiyordu.

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Fansa Group’un temelleri, Ortadoğu’daki yol, köprü inşaatı ve kozmetik sektörlerindeki deneyimlerine dayanıyor. 2013’te tüm iştiraklerini birleştiren aile, Torbalı’daki entegre fabrikayla Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı. Endüstriyel temizlik kağıdı ve bobin üretimiyle sektöre yön veren firma, geniş ürün yelpazesiyle müşteri beklentilerini karşılıyordu. Ancak son yıllarda hammadde fiyatlarındaki artış, enerji maliyetleri ve döviz kurlarındaki oynaklık, şirketi zora soktu.

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Türkiye’de 2024’te konkordato başvuruları rekor seviyeye ulaştı. İzmir’de yalnız geçen yıl 76 firma benzer süreçlerden geçti. Fansa Group’un konkordato hamlesi, bölgedeki ekonomik çalkantıların bir yansıması olarak görülüyor. Firmanın borç yapılandırma süreci, hem çalışanları hem de tedarikçileri yakından ilgilendiriyor.

Fansa Group, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yatırımlarına devam etmeyi planlıyordu. Ancak mevcut kriz, bu hedefleri riske attı. Şirket yönetimi, konkordato sürecini başarıyla tamamlayarak yeniden ayağa kalkmayı umuyor.

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Sektör temsilcileri, Fansa’nın toparlanma potansiyeline sahip olduğunu, ancak küresel piyasalardaki belirsizliklerin süreci zorlaştırabileceğini belirtiyor.

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