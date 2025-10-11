Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan, Roma döneminin mühendislik harikası Titus Tüneli ve hemen yanı başındaki Beşikli Mağara, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Türkiye’deki tarihi sırra turist akını! İçeri adım atanın tüyleri diken diken oluyor
Hatay'da Roma döneminde yüzlerce köle tarafından dağ içi oyularak yapılan Titus Tüneli ile hemen yanı başındaki kaya mezarları ile ünlü Beşikli Mağara, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.
Doğal güzellikleri ve görkemli tarihi yapılarıyla dikkat çeken bölgeyi, bu yıl içerisinde 40 bin kişi ziyaret etti.
Samandağ'ın Çevlik Örenyeri yakınında yer alan Titus Tüneli, sel ve taşkınlardan korunma amacıyla Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle M.S. 69 yılında yapımına başlanmış ve oğlu Titus döneminde M.S. 81 yılında tamamlandı.
Dünyanın en büyük yapay tünellerinden biri olarak kabul edilen yapının inşasında bin esir ve yüzlerce köle çalıştırıldı.
Şehrin etrafını dolanarak akıntıların yönünü değiştiren bu devasa tünel, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle ayakta duruyor.
BİN 380 METRELİK İNSAN EMEĞİ HARİKASI
Tümüyle dağ içine oyulan tünel, bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.
Tünelin bu boyutları ve tamamen insan gücüyle yapılmış olması, ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.
Ziyaretçiler, hem geçmişin izlerini sürüyor hem de Samandağ'ın eşsiz manzarasında yürüme fırsatı buluyor.
12 MEZARLI TARİHİ KAYA MEZARLARI: BEŞİKLİ MAĞARA
Tünelin deniz tarafındaki girişinden kısa bir mesafede bulunan Beşikli Mağara da bölgenin en önemli tarihi değerlerinden biri.
Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlüsü olan Beşikli Mağara'da bölümler halinde toplam 12 mezar yer alıyor.
Taş sütunlar, kemerler ve taş merdivenlerle inilen bölümlerdeki sütun başlıkları ve süsleyen motifler, mağarayı bölgenin en ilgi çekici noktalarından biri yapıyor.
Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz miras, bölge turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.