Türkiye'deki teknoloji devi iflas etti. 1000 yıllığına geldik demişlerdi. Yeni sahipleri şok etti

Düzenleme: Kaynak: ABC Gazetesi
Türkiye'deki teknoloji devi iflas etti. 1000 yıllığına geldik demişlerdi. Yeni sahipleri şok etti

Dünyanın en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan Best Buy Türkiye pazarında tutunamadı ve iflas ettiğini açıkladı. 25 yıldır Türkiye'de olan firmanın mağazalarının Teknosa tarafından satın alınacağı açıklandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren dev teknoloji firması iflas bayrağını çekti. ABD'de dışına çıkmaya karar veren Best Buy, bu genişlemeye Türkiye’den başlamaya karar verdi.

2009 yılının sonunda da Türkiye pazarına giriş yapan teknoloji devi 'Türkiye'ye 1000 yıllığına geldik' diyen firma sloganıyla adını duyurdu. İlk mağazasını İzmir'de açan firma ilgi çekti. Dev mağaza beklentileri karşılamadı.

Best Buy Türkiye’de yaklaşık 20 mağaza açmayı hedefliyor ve yerli markaları satın satarak bünyesine katlamayı planlıyordu.

İzmir mağazası ilgi görse de diğer şubeler aynı başarıyı yakalayamadı. Bu doğrultuda Best Buy, Türkiye pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu. Türkiye'deki mağazaları Teknosa tarafından satın alınacak.

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