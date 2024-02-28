Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları patladı. Ülkeden kaçan kaçana

EUAA’nın açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği’ne iltica başvuruları 2023’te yüzde 18 artışla 1,14 milyona ulaştı.

Verilere göre, 2015-2016 mülteci krizinden bugüne değin iltica başvurularının en yüksek seviyeye ulaştı.

EUAA’nın son raporuna göre en fazla başvuru alan ülke, başvuruların yaklaşık üçte birinin yapıldığı Almanya iken onu Fransa, İspanya ve İtalya izliyor.

Başvurularda Suriye’den gelenler açık ara başı çekerken, peşinde Afganistan var.

TÜRKİYE BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Türkiye’den başvurularsa en dikkat çekici artışı ortaya koydu. 2022’ye kıyasla yüzde 82’lik bir artış yaşandı. Sayı 100 bin 870 iken bunların 96 bin 147’si ilk başvuru.

Başvurulardan 37 bin 841’inin karara bağlandığı, 83 bin 964 başvurunun hala değerlendirme aşamasında olduğu, 10 bin 457 başvurununsa geri çekildiği öğrenildi. 94 başvuru ise varış ülkesinden başka ülkeye yönlendirildi.

Başvuruların çoğu Almanya’da yapılırken ardından Fransa ve Avusturya geliyor.

Rapora göre Türklerin iltica başvuru kabullerinde son dört yılda istikrarlı bir düşüş meydana geldi. 2019’da yüzde 54 olan başvuru kabul oranı, 2023’te yüzde 25’e kadar geriledi.