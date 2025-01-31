Türkiye'den çekildi. Otomotiv devi ortaklığı bitirdi

Alman otomotiv devi Farhym, Türkiye’deki üretim tesislerini yerli firma Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Bu adım, sektördeki daralmanın etkisiyle Türkiye’den çekilme sürecinin bir parçası olarak gündeme geldi.

Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'deki 25 yıllık varlığını sonlandırma kararı aldı. Şirket, Ankara ve Adana’daki üretim tesislerini, yerli firma Turna Ahşap’a devredecek. Farhym’in bu kararı, son yıllarda otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve değişken piyasa koşullarının etkisiyle alındı.

Adana ve Ankara’daki fabrikalarında ticari araçların iç mekan tasarımlarıyla ilgili üretim gerçekleştiren şirket, özellikle MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC gibi dünyaca ünlü markalarla işbirliği yapıyordu.

Geçtiğimiz yıl sonlarında alınan bu karar, şirketin Türkiye’deki üretim sürecini sona erdirme yönünde önemli bir adım oldu. Farhym, Türkiye'deki tüm hisselerini Turna Ahşap’a devrederken, bu satışın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’den tamamen çekileceği belirtiliyor. Farhym, yalnızca Türkiye’de değil, Polonya’da da üretim yapıyor ve bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürecek.

2 FABRİKASI VAR

Farhym’in Türkiye operasyonlarının geçmişi 2003 yılına kadar uzanıyor. Şirket, o zamandan beri Ankara ve Adana’daki tesislerinde üretim yapıyordu. Farhym’in Türkiye'deki en büyük tesisi, Ankara’daki MAN Otobüs Üretim Merkezi'nin hemen yanındaki 10 bin metrekarelik fabrikaydı. Diğer tesis ise Adana'daki 1.500 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyordu.

Turna Ahşap, 1994 yılında Mehmet Saygun tarafından Düzce’de kurulmuş bir firma. Şirket, 2022 yılında Ankara-Çubuk’ta yeni bir fabrika açarak üretim kapasitesini artırmıştı. Toplamda 20 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan Turna Ahşap, bu satın alma ile birlikte ticari araç iç mekan tasarımı ve üretim alanındaki portföyünü genişletecek.

3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Farhym’in Türkiye’deki üretim süreçlerini devretmesinin ardında, küresel otomotiv sektöründeki daralmanın yanı sıra değişen piyasa koşullarının etkili olduğu ifade ediliyor. Farhym’in CEO’su Bülent Akgöl, bu durumu, sektördeki ekonomik zorluklarla ilişkilendirerek değerlendirdi. Firma, 1962 yılında Almanya’da kuruldu ve 3 binin üzerinde çalışanı ile yaklaşık 1 milyar euro ciroya sahip.

Türkiye’de, Almanya’nın bir diğer büyük otomotiv yan sanayi şirketi Linde + Wiemann de geçtiğimiz dönemde Türkiye’deki ortaklığını sona erdirmişti. Bu gelişmeler, Türk otomotiv yan sanayi sektöründe önemli bir dönüşüm sürecini işaret ediyor.