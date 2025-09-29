Türkiye'den çıkış yaptı ancak komşuya takıldı! Sebze kasasının altında ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'den çıkış yaptı ancak komşuya takıldı! Sebze kasasının altında ele geçirildi

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan bir tır içerisindeki 307 antika sikke, Bulgaristan gümrük görevlileri tarafından yakalandı.

Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, Türkiye'den giriş yapan bir tırda 307 antika sikke ve 11 obje ele geçirildi.

SEBZE KASASININ ALTINA GİZLEDİ

Ülkeye giren ve risk analizi sonucu detaylı muayeneye alınan araçta, yarı römorkun sağ bölümünde bulunan sebze kasasının altında antika eşyaların gizlendiği iki plastik poşet bulundu.

Bilirkişi incelemesine göre gümüş, bronz ve kurşundan oluşan 307 adet sikke ile 11 kültürel değer taşıdığı belirlenen obje olduğu tespit edildi.

Kaçak eserlere el konulurken, sürücü hakkında gümrük kanununa göre çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

