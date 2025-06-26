Türkiye’den Gazze’ye toplam 101 bin 271 ton insani yardım malzemesi gönderildi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken insani yardımın da Gazze'ye geçişine sınırlı olarak izin veriyor. İsrail bombardımanında binlerce sivil hayatını kaybederken, hayatta kalanlar da yardımlarla yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'ye aralıksız yardımlarını sürdüren Türkiye, Filistinlilere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında çabalarını sürdürüyor. Bugüne kadar AFAD koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye 14 uçak ve 16 gemi ulaştırıldı. 2025 yılı içerisinde Gazze'ye yaklaşık 9 bin 193 ton un gönderildi. Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler kuruluşları iş birliğiyle gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 101 bin 271 ton oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, denizden ve karadan gerçekleştirdiği saldırıları sonucu Filistin'in Gazze Şeridi'ne yaşanan yıkım ve katliamlar, bölgede ciddi bir insani kriz yaşanmasına neden oldu. On binlerce çocuk İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Elektrik ve suyun temin edilemediği bölgede barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyuluyor.

Sivil toplum Kuruluşları Gazze Şeridi'ne 25 bin 729 ton gıda, 65 bin 273 ton UNWRA iş birliği ile un, 113 bin 608 battaniye, bin 451 jeneratör, 281 bin 238 hijyen seti, 550 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 247,5 ton tıbbi malzeme, 351 barınma konteyneri, 1 forklift, 3 mobil mutfak, 3 bin 171 ton içme suyu, 19 bin 798 uyku tulumu, 25 bin 180 çadır, 469 bin 486 giyecek, 151 bin 445 barınma malzemesi, bin 83 oyuncan seti sağladı.