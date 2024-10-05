Türkiye'den giden kargo gemisinden 4 ton kokain çıktı! Çoğu Türk olan mürettebat gözaltına alındı

İspanya'nın Lanzarote adasının kuzeydoğusunda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'den yola çıkan bir kargo gemisinde 4 ton kokain bulundu. İspanyol makamları, Kanarya Adaları'na yakın bölgede durdurulan gemide, biri kaptan olmak üzere 7 Türk, 2 Azerbaycanlı ve 1 Hollandalı mürettebatın gözaltına alındığını açıkladı.

İspanyol ve Fransız Gümrük İdaresi'ne ait iki gemi, Lizbon merkezli Uyuşturucu Kaçakçılığı Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC-N) tarafından yapılan gözlemler sonucunda gemiye müdahale etti.

Polis ve İspanya vergi dairesi tarafından yapılan ortak açıklamada, 70 metre uzunluğundaki "Ras" adlı geminin Tanzanya bayrağı altında seyrettiği ve Lanzarote'den 130 deniz mili açıkta durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, kargo gemisinin Türkiye'den Batı Afrika'ya mal yüklemeden veya boşaltmadan dikkat çeken bir yolculuk yaptığı ve ardından 'düzensiz manevralar' yaparak İber Yarımadası'na yöneldiği ifade edildi.

Gemi, İspanyol polisi tarafından koordine edilen bir operasyonla, 6 Avrupa Birliği ülkesi ve Britanya'nın dahil olduğu bir girişim olan Lizbon merkezli Denizcilik Analiz ve Operasyon Merkezi-Narkotik tarafından izlendi.