Türkiye'den giden pizza kutularından 'zehir' çıktı Pizza sipariş ederken iki kez düşünün...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bir gıda skandalını daha ortaya çıkardı. Daha önce Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir gibi ürünlerde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeler tespit edilmişti. Kriz bu kez de gıdaların taşınması için kullanılan ürünlere sıçradı.

Fransa, piyasada gerçekleştirdiği resmi kontroller neticesinde Türkiye'den ihraç ettiği pizza kutularında kurşun ve ftalat maddeleri olduğunu belirledi. Fransa, bu ürünleri stoklardan çekti. RASFF, 'ciddi' koduyla listesine ekledi.

FTALATIN ZARARLARI NELER?

Kanserojen madde olduğu kamuoyu tarafından bilinen ftalat genel olarak esnekliklerini artırmak için plastiklere ekleniyor. Erkeklerde kısırlığa sebep olduğu bilinirken, bebeklerde ise ileriki yaşlarda kanser ve kısırlık riski ispatlandığı için 2009 yılında Kaliforniya'da bebek oyuncaklarında kullanımına sınırlama getirilmişti.

Öte yandan Ftalatların açlık kan şekeri, insülin ve HBA1C gibi belirteçlere dayalı olarak bozulmuş glikoz kontrolüne ve “insülin direncine”sebep olan metabolik sendromla da bağlantılı olduğu da kanıtlanmıştır.

KURŞUN İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Kurşun; vücuttaki hemen hemen her organı, en çok da sinir sistemini etkileyen zehirli bir metal olarak biliniyor. İnsan vücudunda beyin, karaciğer, böbrek ve kemiklere dağılabildiği gibi diş ve kemiklerde birikebiliyor.

Kurşundan hem yetişkinler hem de çocuklar olumsuz etkileniyor fakat en yüksek risk altında olan kesimler, okul öncesi yaştaki çocuklar, hamile kadınlar ve fetüsler...