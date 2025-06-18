Türkiye'den gitti, ABD’yi hasta etti! O meşhur lezzet geri toplatılıyor

ABD'de iki eyalette patlak veren salmonella salgının izini süren Gıda ve İlaç Dairesi, (FDA) ülke çapında restoranlar ve cafeler dahil pek çok kişinin satın aldığı Emek marka fıstık kremasında salmonella tespit etti.

Salgını araştıran Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) salgından etkilenen kişilerin ürünü yedikten sonra hastalandıklarını, ürünün ve diğer partilerin araştırıldığını açıkladı.

FDA ve CDA'ya göre, şu ana kadar Minnesota’da 3 kişi, New Jersey’de 1 kişi olmak üzere toplam 4 vaka bildirildi.

FISTIK KREMALARI TOPLATILDI

FDA, 5 kilogramlık beyaz plastik kutularda satılan fıstık kremalarının toplatılması için çalışma başlatırken, ürünlerin son tüketim tarihinin 9 Ekim 2026, üretim kodunun (PNO:) ise 241019 olduğuu duyuruldu.

ABD'ye Türkiye'den gönderilen kabak çekirdeğinde de salmonelle tespit edilmişti.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisi, vücuda girdikten 12 ile 72 saat sonra belirti vermeye başlıyor. İlk belirtiler; ishal, ateş, bulantı ve kusma ve karın krampları.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyorr. Ancak yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tablo daha ciddi seyredebiliyor. Bakteriler kan dolaşımına girerek karaciğere, böbreklere veya diğer organlara zarar verip ölüme neden olabiliyor.