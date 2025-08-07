Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi

Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği denetimleri kapsamında Türkiye’den İtalya’ya ihraç edilen kabuklu fıstık sevkiyatında kritik bir sağlık tehdidini gözler önüne serdi. Fıstıklarda saptanan yüksek miktarda aflatoksin B1 nedeniyle sevkiyat, sınırdan geri çevrildi.

Avrupa Komisyonu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yayımlanan bildiriye göre, Türkiye menşeli kabuklu fıstıklar üzerinde gerçekleştirilen analizler kapsamında insan sağlığı açısından tehlike oluşturan düzeyde aflatoksin saptandı.

22.jpg

İtalya gümrüğünde gerçekleşen denetimlerin hemen ardından “sınır kontrolünde sevkiyat alıkonuldu” uyarısıyla düğmeye basılarak ürünlerin Avrupa pazarına girişi engellendi.


RASFF bildirisinde ürünün taşıdığı sağlık tehdidi “potansiyel olarak ciddi” şeklinde sınıflandırıldı.

