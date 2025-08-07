Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi

Avrupa Komisyonu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yayımlanan bildiriye göre, Türkiye menşeli kabuklu fıstıklar üzerinde gerçekleştirilen analizler kapsamında insan sağlığı açısından tehlike oluşturan düzeyde aflatoksin saptandı.

İtalya gümrüğünde gerçekleşen denetimlerin hemen ardından “sınır kontrolünde sevkiyat alıkonuldu” uyarısıyla düğmeye basılarak ürünlerin Avrupa pazarına girişi engellendi.



RASFF bildirisinde ürünün taşıdığı sağlık tehdidi “potansiyel olarak ciddi” şeklinde sınıflandırıldı.

