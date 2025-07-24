Türkiye’den helikopter hamlesi: İnsansız hava platformu

IDEF 2025’te Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ve Titra arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, insanlı helikopterlerin insansız hava platformlarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

IDEF 2025’te, Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayi şirketi Titra ile AFGM arasında Türkiye’nin helikopter insansızlaştırma dönüşüm projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

IDEF 2025’in üçüncü gününde düzenlenen törene Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez ve AFGM Genel Müdürü İmdat Ersoy katıldı. İşbirliği protokolüne Titra Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü imza attı. Pasifik Teknoloji iştiraki Titra ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) arasında imzalanan bu işbirliğinin “insanlı helikopterlerin insansız hava platformlarına dönüştürülmesini hedeflediği” belirtildi.

Proje kapsamında, Bell 206 ve UH1 helikopterlerinin, bin kilogramdan fazla faydalı yük alacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dönüşümün, mevcut insanlı helikopterlerin operasyonel ve stratejik amaçlarla yeniden değerlendirilmesini sağlayacağını kaydetti.

TÜM SİSTEM YERLİ MÜHENDİSLİKLE GELİŞTİRİLECEK

Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamaya göre Titra, projeye entegre edilen tüm bileşenleri yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirecek. Dönüşüm sürecinin temelini, özgün olarak tasarlanan aviyonik süit, tamamen yerli üretim otopilot sistemi, gelişmiş görev bilgisayarı ve yer kontrol istasyonu yazılımları oluşturacak. Titra aynı zamanda sahip olduğu üretim altyapısı ve uçuş test ekibi ile bu teknolojileri kısa sürede sahaya uyarlayabilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu vizyoner dönüşüm, Türkiye’nin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamasını değil; aynı zamanda savunma ihracatı açısından da önemli bir avantaj elde etmesini sağlayacak. İnsansızlaştırılmış döner kanat platformları, askeri lojistikten arama-kurtarmaya, sınır güvenliğinden afet müdahalesine kadar birçok alanda kritik görev üstlenmeye aday. Titra, dönüşüm projesiyle hem savunma kabiliyetlerini güçlendirecek hem de Türk mühendisliğinin küresel ölçekte rekabetçi olabileceğini gösterecek.”

DÖNMEZ: “BU SİSTEM, TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRECEK”

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Dönmez, “projenin yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olduğunu” vurguladı ve şöyle konuştu:

“Tamamı yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen bu sistem sayesinde, ülkemiz döner kanatlı insansız hava sistemleri alanında yeni bir eşiğe geçmektedir. Türkiye’nin teknoloji dönüşümüne öncülük eden bir grubun parçası olarak bu önemli işbirliğinden büyük gurur duyuyoruz.