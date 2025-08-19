Türkiye'den ihraç edildi Almanya'ya sokulmadı. Gerekçesi açıklandı

Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen çikolata ve şekerlemeler, etiketlerde belirtilmeyen alerjenler nedeniyle geri çevrildi. Yer fıstığı ve kaju içeren ürünler, ciddi sağlık riski oluşturduğu için Avrupa pazarına alınmadı.

Türkiye’den Almanya’ya gönderilen çikolata ve şekerleme ürünleri, Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) denetimlerinde alerjen riski nedeniyle reddedildi. Almanya gümrüğünde yapılan kontrollerde, ürünlerde yer fıstığı ve kaju fıstığı tespit edildi.

Ancak, bu alerjen içeriklerin ambalaj etiketlerinde belirtilmediği ortaya çıktı. Bu durum, özellikle alerjisi olan tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturduğu gerekçesiyle sevkiyatın Avrupa pazarına girişi engellendi.

RASFF raporlarına göre, denetimlerde “çikolata” ve “şekerleme” kategorisindeki ürünlerdeki eksik etiketleme, “ciddi” risk olarak sınıflandırıldı. Sınır kontrol noktalarında alıkonulan ürünler, piyasaya sürülmeden durduruldu.

Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği standartlarına göre, alerjen içeren ürünlerde uyarı etiketinin zorunlu olduğu vurgulandı. Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin bu kurala uymaması, ihracatta önemli bir aksaklığa yol açtı.

Yetkililer, Türk gıda üreticilerinin AB pazarına giriş için daha sıkı kalite kontrol süreçleri uygulaması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, alerjen etiketlemenin tüketicilerin sağlığını korumada kritik bir rol oynadığını ifade etti. Bu olay, Türk gıda sektörünün uluslararası standartlara uyum konusunda daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi.

