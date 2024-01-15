Türkiye'den İspanya'ya ihracat rekoru

Türkiye, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde İspanya'ya yaptığı ihracatla rekor kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM verilerine göre, Türkiye, 2023'te 9 milyar 266 milyon 739 bin dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı.Böylece İspanya, geçen yıl en fazla ihracat yapılan 8'nci ülke oldu. İspanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,6'ya yükseldi.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İLK SIRADA YER ALDI

İspanya'ya yapılan ihracatta 2 milyar 439 milyon 508 bin dolarla otomotiv endüstrisi ilk sırada yer aldı. Otomotiv endüstrisinden sonra ihracat rakamı en yüksek sektör hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Bu sektörün ihracat rakamı 2 milyar 254 milyon 123 bin dolarla kayıtlara geçti. Üçüncü sırada 1 milyar 315 milyon 89 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATI

İspanya'ya yapılan ihracatta dikkat çeken bir konu ise Zeytin ve zeytinyağı oldu. Bu ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı 173 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İHRACAT İSTANBUL'DAN

İspanya'ya en fazla ihracatı İstanbul 3 milyar 919 milyon 565 bin dolarla gerçekleştirdi. İstanbul'u Bursa 1 milyar 84 milyon 604 bin dolar, Kocaeli'den 1 milyar 35 milyon 609 bin dolar izledi.