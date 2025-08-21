Türkiye’den İsrail’e sıkı denetim! Gemi trafiği kısıtlandı

Türkiye, uluslararası deniz ticaretinde dikkat çekici bir adım attı. İsrail’e doğrudan veya dolaylı yoldan askeri yük taşıma ihtimali olan gemilere yönelik sıkı bir denetim süreci başlatıldı. Liman başkanlıklarına gönderilen talimatlarla, yabancı gemilerin İsrail bağlantıları mercek altına alınıyor.

YENİ DENETİM SÜRECİ DEVREDE

Türkiye’deki liman başkanlıkları, İsrail’e yük taşıma potansiyeli bulunan yabancı gemilere yönelik yeni bir uygulama başlattı. Artık bu gemilerden, askeri yük taşımadıklarına ve gemi işletmecilerinin İsrail ile bağlantılı olmadıklarına dair resmi bir beyan belgesi talep edilecek.

Kaynaklardan biri, uygulamanın Türkiye genelindeki tüm limanlarda geçerli olduğuna dikkat çekerken, diğer kaynak mektupta gemi sahipleri, işletmecileri ve yöneticilerinin İsrail’le ilişkisinin bulunmadığının belirtilmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca patlayıcı, radyoaktif madde ve askeri teçhizat gibi kargoların İsrail’e taşınmadığına dair taahhüt verilmesi istendi.

Türkiye’nin bu adımı, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak İsrail’e yönelik askeri sevkiyatların önüne geçmeyi amaçlıyor.

GÜVENCE MEKTUBU İSTENECEK

Reuters’a konuşan iki denizcilik kaynağına göre, liman başkanlıkları acentelere sözlü talimat vererek, gemilerin İsrail’le herhangi bir bağının olmadığına ve ülkeye yönelik askeri ya da tehlikeli kargo taşımadığına dair güvence mektubu sunmalarını istedi. Ancak konuya ilişkin resmi bir genelge yayımlanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ulaştırma Bakanlığı ise konuya dair sorulara henüz bir açıklama yapmazken, gündeme gelen bu konu kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye, Gazze’de Hamas ile savaşını sürdüren İsrail’le yıllık 7 milyar dolarlık ticareti kesme kararı almıştı.

KAFALARI KARIŞTIRAN KARAR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve AKP'li yetkililerin her fırsatta İsrail ile ticaretin durduğuna yönelik açıklamaları çıkan bu kısıtlama haberiyle birlikte geçtiğimiz sene alınan ticareti kesme kararı kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

KARARIN İKTİDAR ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİSİ

Öte yandan alınan kararın zamanlaması dikkat çekti. İsrail'in Gazze'yi işgale başlamasının ertesi günü deniz ticareti konusunda alınan bu karar ile iktidar üzerindeki İsrail baskısının azalması bekleniyor. Daha önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil katliamları devam ederken Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam etmesi büyük tepki çekmişti. İktidarın bir yandan Netanyahu yönetimine sert tepki gösterirken diğer yandan İsrail ile ticarete devam etmesi kafalarda soru işaretleri bırakmıştı.