Türkiye’den İsrail’e yaptırımsız kınama!

Kolombiya’nın başkenti Bogota, İsrail'in son dönem Gazze'ye yönelik saldırılarını masaya yatıran uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. “Lahey Grubu” olarak bilinen 30 ülkenin bir araya geldiği ve Türkiye'nin de katıldığı zirvede, İsrail’in askeri eylemleri uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında değerlendirildi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 30 ülke kınama bildirisine imza atarken, 12 ülke İsrail’e karşı askeri ürün ambargosunu içeren yaptırım paketini onayladı. Türkiye’nin bu pakete katılmadığını belirten gazeteci Sabahattin Önkibar, hükümetin sözde savaş söylemleri ile fiili tutumu arasında fark olduğunu belirterek iktidarı sert bir dille eleştirdi.

Sabahattin Önkibar konu hakkında şöyle konuştu:

Kolombiya'nın başkentinde Bogota’da toplanan aralarında Türkiye'nin de olduğu 32 Lahey Grubu üyesi ülke İsrail'e karşı yaptırım paketi hazırladı. Ama Türkiye hazırlanan o yaptırımlara karşı çıktı, katılmazken 12 ülke yaptırım teklifine evet diyerek yazılı taahhütte bulundu. Gerçeklik bu ise söyleyin. AKP iktidarının hangi açıklamasına inanılabilir, değer verilebilir? İki gün önce güya savaş yaparız cakası atılırken yaptırıma bile evet diyemediler. Pardon ama yaptırım yoksa savaş ilanından öte bir şey mi? Olmadığına göre iktidar sürekli yaptığı gibi hayal ve hamaset satmış olmadı mı? Ayrıca İsrail'e karşılık verecek olan önce İsrail'e hizmet eden Kürecik Radar üssü kapatır değil mi? Özetle İsrail, AKP'nin hasmı filan değil. Tam tersine iç siyasette istismar edici göstermelik sözde düşmanıdır. Yapılan da kayıkçı kavgasıdır.