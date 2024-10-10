Türkiye'den İsrail'in BM güçlerine saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, Lübnan’da konuşlu UNIFIL karargahına yönelik saldırısının kınandığı bildirildi. İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef almasının, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise 5 personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz."