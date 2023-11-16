Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye'den İsrail'e giden yüzlerce geminin ardından bu kez de uçaklarla yapılan sevkiyatları ortaya çıkardı. Cihan'ın paylaşımına göre Türkiye'den İsrail'e her gün en az bir kargo uçağı kalkıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı

İsrail’in Gazze’yi işgalinin 41. günü geride kalırken Gazze’deki ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Dünyanın birçok noktasında İsrail karşıtı protestolar devam ederken, Türkiye’deki kamuoyunda da İsrail karşıtı protestolar yapılıyor.

AKP hükümeti de İsrail’e karşı sert eleştiriler yöneltse gerçekten İsrail ile olan ekonomik ilişkileri kesmekten imtina ediyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret ağları çalışmaya devam ediyor.

YÜZLERCE GEMİNİN ARDINDAN UÇAKLARLA DA SEVKİYAT YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İki gün önce Türkiye’den İsrail’e giden yüzlerce geminin bilgilerini paylaşarak devam eden ekonomiyi ortaya çıkaran Gazeteci Metin Cihan bu kez de Türkiye’den İsrail’in Tel Aviv kentine giden kargo uçaklarını açığa çıkarttı.

Metin Cihan’ın paylaşımlarına göre Türkiye’den İsrail’e her gün en az bir uçak dolusu malzeme gidiyor.

Türkiye'den İsrail'e giden gemilerde ağırlıklı olarak ham petrol ve akaryakıt, demir çelik, çimento, gıda oluştururken, İsrail’e giden uçakların da benzer malzemeler taşıdığı tahmin ediliyor.

FİLİSTİNLE TİCARET DURDU

Metin Cihan bir başka paylaşımında ise Filistinle olan ticaret için İsrail tarafı izin vermediği için durdurulduğunu belirtti. Türkiye'den Filistine'e yapılan sevkiyatlarda da İsrail limanları kullanılıyordu.

"Bilmenizi isterim ki, türkiye'den hem israil'e hem filistin'e ihracat vardı. her ikisi için de israil limanları kullanılıyordu. gazze'ye saldırı başladığından beri israil'e sevkiyat devam ediyor ancak filistin'e ihracat durdu. çünkü israil izin vermiyor."

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TÜRKİYE'DEN İSRAİL GİDEN UÇAKLARIN BELGELERİ

Metin Cihan’ın sosyal medya paylaşımı ve paylaşımda yer alan uçak seferlerinin bilgileri şu şekilde:

"Gemilere ilaveten, tespit edebildiğim kadarıyla, her gün 1 mng airlines kargo uçağı israil'e sevkiyat yapıyor. filistin'e ise hiçbir şey gönderemiyoruz. israil izin vermiyor. bakan'ın gururla duyurduğu ilaçları bile filistin'e değil, mısır'a gönderdik."

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