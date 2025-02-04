Türkiye'den Mısır’a çok sayıda tarihi eser iade edildi

Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi.

Türkiye'ye 1998 yılında gelen yabancı uyruklu bir kişinin, internet üzerinden ve yurt dışı seyahatleri sırasında edindiği eserleri yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu tespit edildi. Uzman incelemeleri sonucunda, Mısır kökenli olduğu belirlenen M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla tören düzenlendi. Törende iki ülke arasında turizm iş birliğini güçlendirecek "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bakan Ersoy, konuşmasında kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda yaşayan insanların kimliklerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ikili iş birliklerine büyük önem verdiğini belirtti.